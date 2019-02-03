Марко Михкельсон: освещение Тартуского мира на российском портале требует реакции Эстонии

«Созданный под руководством министра культуры России Владимира Мединского федеральный исторической портал отметил годовщину подписания Тартуского мирного договора в духе имперского менталитета, - написал Михкельсон в Facebook. - В Twitter отметили, что Тартуский мир был подписан в "городе Юрьеве" и что территория, получившая название Эстонии, была потеряна на 20 лет».

«К сожалению, это не удивляет, - отметил Михкельсон. - В то же время, мы не должны оставлять это без внимания и Министерству иностранных дел следует совершить соответствующие дипломатические действия. Есть, о чем спросить посла [Александра] Петрова в преддверии 24 февраля».