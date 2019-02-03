Пн, 4.02.2019
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  • Паэт: в том, что народ Эстонии доверяет полиции, большая заслуга Пихла

Паэт: в том, что народ Эстонии доверяет полиции, большая заслуга Пихла

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Урмас Паэт.

ФОТО: Eero Vabamägi / PM/SCANPIX BALTICS

Работавший с Юри Пихлом в одном правительстве бывший министр иностранных дел Урмас Паэт отмечает, что тот сыграл важную роль в развитии внутренней безопасности Эстонии.

"Юри Пихл сыграл важную роль во всем том, что касается развития внутренней безопасности эстонского государства. Он работал в полиции и Полиции безопасности в то время, когда было необходимо выстраивать эти организации, чтобы они могли нормально функционировать", - сказал корреспонденту портала rus.err.ee Урмас Паэт.

"Если мы сегодня посмотрим на высокий уровень доверия к полиции, то важную роль в этом сыграл и Юри Пихл", - заключил Паэт.

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