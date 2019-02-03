Паэт: в том, что народ Эстонии доверяет полиции, большая заслуга Пихла

"Юри Пихл сыграл важную роль во всем том, что касается развития внутренней безопасности эстонского государства. Он работал в полиции и Полиции безопасности в то время, когда было необходимо выстраивать эти организации, чтобы они могли нормально функционировать", - сказал корреспонденту портала rus.err.ee Урмас Паэт.