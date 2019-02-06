Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1980-й

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.
1980й год - год московской Олимпиады. Поэтому совершенно логично, что выбор пал на олимпийские постройки.
Олимпийские игры всегда были важным толчком в строительстве городов, а также для заказа масштабных архитектурных произведений. Для нужд парусной регаты Московских Олимпийских игр в Таллинне были построены десятки новых зданий и сооружений, а также были реконструированы уже существующие.
Это была крупнейшая инвестиция в публичную инфраструктуру в советский период, которая финансировалась прямо из Москвы. Большинство строений в контексте архитектуры той эпохи имеют эпохальное значение.
Наиболее известными олимпийскими постройками являются Центр парусного спорта в Пирита (архитекторы Хенно Сепманн, Пеэп Янес, Аво-Химм Лоовеэр, Антс Райд и др.), Горхолл (архитекторы Лайне Карп, Рийна Алтмяэ), Главпочтамт (архитекторы Райне Карп, Мати Райгна), аэропорт (Аэропроект), отель «Олимпия» (архитекторы Тойво Каллас, Рейн Керстен), а также телевышка (проектный институт министерства связи СССР).
Кроме того была расширена ведущая из центра города в центр парусного спорта Пирита-теэ, расширен павильон ожидания пассажирского порта (архитектор Юло Ильвес), в Пирита был построен новый мост (Ленгипротрансмост), пляжное здание (архитектор Май Роосна), телефонная станция и магазин (архитектор Хиндрек Пийбер), а также множество других объектов.