Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле

Вашингтон допускает военное вмешательство в ситуацию в Венесуэле. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телекомпании CBS, вышедшем в эфир в воскресенье, 3 февраля. "Это определенно один из вариантов", - подчеркнул глава государства.

Трамп добавил, что он отклонил просьбу венесуэльского президента Николаса Мадуро о встрече. "Мы очень далеко зашли в этом процессе", - объяснил свои действия президент Соединенных Штатов.

В мае 2018 года в Венесуэле состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК страны, действующий президент Николас Мадуро одержал победу, набрав около 70 процентов голосов. Его инаугурация прошла 10 января 2019 года. 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста против Мадуро. Спустя сутки председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента.

Европа настаивает на новых выборах президента

Временным главой Венесуэлы Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада и Австралия. 2 февраля о поддержке лидера венесуэльской оппозиции заявил первый высокопоставленный представитель армии - генерал ВВС Франсиско Янес Родригес.

Ряд европейских стран, включая Германию и Францию, настаивают на том, чтобы Мадуро до 4 февраля объявил об организации в стране новых выборов президента. В противном случае европейские державы угрожают также признать председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом.

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