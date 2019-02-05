Галерея: скромное английское поместье с бассейном и теннисным кортом

Разумеется, за столетия дом не раз перестраивался, но отдельные его элементы в самом деле сохранились с тех времен. Главным зданием сейчас служит переоборудованный амбар: огромное окно украшает гостиную, позади, в нише, располагается кухня, а над ней домашний офис. Дизайнеры старались максимально сохранить оригинальные плитку, кирпич и перекрытия, но некоторые из них настолько обветшали, что требовали замены. Другое здание в поместье еще более старое: здесь, например, сохранили очаг двухсотлетней давности и плиту XX века. Помимо этого, на территории есть бассейн, который, к слову, нуждается в реконструкции, теннисный корт и чудесные сады. Такую недвижимость встретишь не часто: здесь и наследие старины, и английский стиль, и настоящий уют!