Фото: популярная на Airbnb квартира в Лондоне

На сайте Airbnb можно не только забронировать жилье на время отпуска, но и найти интересные идеи по организации маленького пространства. Их легко можно воплотить в жизнь, ведь чаще всего владельцы оформляют интерьер сами без помощи профессионалов, передает InMyRoom.
Например, отделить зону кухни от спальни можно, выстроив перегородку, пропускающую свет. Интересную идею — конструкцию с окошками разной величины — реализовали владельцы этой маленькой квартиры в Лондоне.
Такая конструкция отлично впишется в интерьер в стиле лофт. А приватность можно создать с помощью плотных штор.
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