Ср, 6.02.2019
"Весь гламур не должен быть в Таллинне. Гламур может жить здесь, в Ида-Вирумаа". Женя Фокин

Фото: популярная на Airbnb квартира в Лондоне

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ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

На сайте Airbnb можно не только забронировать жилье на время отпуска, но и найти интересные идеи по организации маленького пространства. Их легко можно воплотить в жизнь, ведь чаще всего владельцы оформляют интерьер сами без помощи профессионалов, передает InMyRoom

Например, отделить зону кухни от спальни можно, выстроив перегородку, пропускающую свет. Интересную идею — конструкцию с окошками разной величины — реализовали владельцы этой маленькой квартиры в Лондоне.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Такая конструкция отлично впишется в интерьер в стиле лофт. А приватность можно создать с помощью плотных штор.

Дополнительная информация и фото находятся ЗДЕСЬ.

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