Фото: популярная на Airbnb квартира в Лондоне

На сайте Airbnb можно не только забронировать жилье на время отпуска, но и найти интересные идеи по организации маленького пространства. Их легко можно воплотить в жизнь, ведь чаще всего владельцы оформляют интерьер сами без помощи профессионалов, передает InMyRoom.