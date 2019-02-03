Кяосаар: все больше людей учат эстонский не ради работы, а чтобы стать частью общества

В последнее время в Эстонии все больше людей хотят выучить эстонский язык не ради получения лучшей работы или гражданства, а для того, чтобы стать частью нашего общества, считает глава Фонда интеграции Ирене Кяосаар.
"Живя в Эстонии, они чувствуют, что они должны владеть эстонским языком. Чтобы быть частью этого общества, чтобы были возможности активно получать информацию из СМИ на эстонском языке, посещать мероприятия, театры, кино, концерты и так далее. Процент таких людей увеличивается", - цитирует в воскресенье, 3 февраля, Ирене Кяосаар аналитическая программа ETV+ "Актуальная камера +", передает rus.err.ee.
По данным исследований, примерно 60 000 жителей Эстонии хотят улучшить свои знания эстонского языка.