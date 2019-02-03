Пн, 4.02.2019
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Кяосаар: все больше людей учат эстонский не ради работы, а чтобы стать частью общества

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Ирене Кяосаар, глава Фонда интеграции.

ФОТО: Маття Кямяря / Põhjarannik

В последнее время в Эстонии все больше людей хотят выучить эстонский язык не ради получения лучшей работы или гражданства, а для того, чтобы стать частью нашего общества, считает глава Фонда интеграции Ирене Кяосаар.

"Живя в Эстонии, они чувствуют, что они должны владеть эстонским языком. Чтобы быть частью этого общества, чтобы были возможности активно получать информацию из СМИ на эстонском языке, посещать мероприятия, театры, кино, концерты и так далее. Процент таких людей увеличивается", - цитирует в воскресенье, 3 февраля, Ирене Кяосаар аналитическая программа ETV+ "Актуальная камера +", передает rus.err.ee.

По данным исследований, примерно 60 000 жителей Эстонии хотят улучшить свои знания эстонского языка.

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