Кяосаар: все больше людей учат эстонский не ради работы, а чтобы стать частью общества

"Живя в Эстонии, они чувствуют, что они должны владеть эстонским языком. Чтобы быть частью этого общества, чтобы были возможности активно получать информацию из СМИ на эстонском языке, посещать мероприятия, театры, кино, концерты и так далее. Процент таких людей увеличивается", - цитирует в воскресенье, 3 февраля, Ирене Кяосаар аналитическая программа ETV+ "Актуальная камера +", передает rus.err.ee.