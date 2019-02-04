Мадуро отклонил ультиматум стран ЕС о новых выборах в Венесуэле

"Мы не принимаем ничьих ультиматумов", - заявил Мадуро, комментируя требование ряда стран Евросоюза провести новые выборы президента. "Это как если бы я сказал ЕС: "Я даю вам семь дней, чтобы признать республику Каталония, в противном случае я принимаю меры", - указал Мадуро. По его словам, международная политика не может основываться на ультиматумах.

По словам Мадуро, официальный Каракас "желает, чтобы никто не вмешивался во внутренние дела" Венесуэлы. "Мы готовы защищать нашу страну и не сдадим Венесуэлу", - добавил он.

Ранее в этот же день президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил военное вмешательство США в ситуацию в Венесуэле. В интервью CBS глава Белого дома добавил, что отклонил просьбу Мадуро о встрече, пишет DW.com.

Глава парламента Гуайдо объявил себя и.о. президента

В мае 2018 года в Венесуэле состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК страны, действующий президент Николас Мадуро одержал победу, набрав около 70 процентов голосов. Его инаугурация прошла 10 января 2019 года. 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста против Мадуро. Спустя сутки председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента.

Европа настаивает на новых выборах президента

Временным главой Венесуэлы Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада и Австралия. 2 февраля о поддержке лидера венесуэльской оппозиции заявил первый высокопоставленный представитель армии - генерал ВВС Франсиско Янес Родригес.