Пн, 4.02.2019
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14-летняя россиянка превзошла Загитову

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Александра Трусова.

ФОТО: VLADIMIR PESNYA / Sputnik

Фигуристка Александра Трусова стала победительницей чемпионата России среди юниоров в Перми.

Спортсменка набрала за произвольную программу 164,44 балла. Этот результат превышает мировой рекорд Алины Загитовой, составляющий 158,50 балла. Однако результаты с национальных первенств не идут в зачет Международного союза конькобежцев (ISU), а значит не могут считаться мировым рекордом.

На втором месте расположилась Алена Косторная, набрав в общей сумме 230,79 балла, на третьем — Анна Щербакова (223,97). По общей сумме Трусова набрала 233,99 балла, что на 4,28 больше, чем на взрослом чемпионате России, где она завоевала серебряную медаль. Остальные призовые места на взрослом турнире также поделили юниорки: победительницей стала Щербакова, бронзовую медаль выиграла Косторная.

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