В Китае предупреждают о негативных последствиях выхода США из ДРСМД

В Пекине предупреждают, что отказ от ДРСМД может привести к "негативным последствиям". Кроме того, китайская сторона призывает РФ и США к конструктивному диалогу, нацеленному на преодоление разногласий, отмечает издание.

Кроме того, в МИД КНР подчеркнули в заявлении, что ДРСМД играет важную роль в том, что касается поддержания стратегического баланса в мире. Поэтому в Пекине выступают против выхода США из соглашения.

"В настоящее время важно сохранить имеющееся соглашения и имплементировать его, а не разрабатывать новый договор", - считают в китайском внешнеполитическом ведомстве.