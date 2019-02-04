Найден исчезнувший самолет пропавшего футболиста

Находку обнаружил экипаж корабля FPV Morven, участвующего в поисковой операции. Семьи спортсмена и пилота Дэвида Айбботсона уже оповестили о случившемся.

Полиция завершила поиски самолета 24 января. Шансы на то, что аргентинец выжил, оценивались как крайне низкие. Возобновление поисковой операции стало возможным после того, как с помощью краудфандиговой платформы на эти цели было собрано 339 тысяч евро.