"Реал" догоняет "Барселону", ПСЖ прервал рекордную серию

Лион» обыграл «ПСЖ» в матче 23-го тура чемпионата Франции (2:1).

Таким образом, прервалась беспроигрышная серия парижского клуба в лиге 1, которая насчитывала 20 матчей (18 побед и 2 ничьи). Если учитывать суммарно результаты прошлого и нынешнего сезонов, то беспроигрышная серия составляла 21 матч.

«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции, набрав 56 очков в 21 туре. Ближайший преследователь – «Лилль», у которого 46 очков в 23 матчах. У «Лиона» 43 очка в 23 играх.

"Реал" сумел воспользоваться осечкой "Атлетико", уступившего "Бетису"0:1; победа над "Алавесом" 3:0, позволила "Реалу" набрать 42 очка. Сейчас королевский клуб занимает третье место, отставая от "Атлетико" на два, а от лидера, "Барсы", на восемь очков.

В составе мадридцев раззабивался Карим Бензема: он открыл счет в матче с "Алавесом", записав на свой счет шестой точный удар в четырех матчах. До начала своей серии у Бензема было всего четыре гола в 14 встречах. НА данный момент француз делит пятое место в списке снайперов Примеры вместе с Яго Апсасом из "Сельты". Лидирует в списке бомбардиров Лионель Месси с 21 голом.

В АПЛ "Манчестер Сити" обыграл 3:1 "Арсенал". Хет-триком отметился Серхио Агуэро- Третий гол аргентинца вышел довольно скандальным: мяч срикошетил о руку Агуэро и полетел в ворота. Интересный факт: зять Агуэро, Диего Марадона, также забил один из своих голов рукой.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о победе над «Арсеналом» (3:1).

«Я понимаю давление, давление, которое оказывается на нас, чтобы мы побеждали. После матча в Ньюкасле «Ливерпуль» опережал нас на семь очков, а сейчас осталось всего два.

Конечно, им еще играть завтра, у них команда высокого уровня. Но и «Вест Хэм» приличный соперник. Завтра нам нужно начинать все с начала и думать об «Эвертоне» и потом – о «Челси». Нас ждет тяжелая неделя, мы будем идти от игры к игре.

Важно понимать, что нам нужно для того, чтобы побеждать и показывать свою лучшую игру в течение 90 минут. Мы хорошо смотримся, когда делаем то, что должны делать. Я не сомневался в этом ни разу за три года, что я здесь», – сказал Гвардиола.

Теперь если в сегодняшнем матче "Ливерпуль" проиграет "Вест Хэму", то "МанСити" приблизится к команде Клоппа на расстояние двух очков.