Семь человек погибли при пожаре в историческом доме на Никитском бульваре в центре Москвы

Тело еще одного погибшего найдено при разборе пепелища в квартире на Никитском бульваре в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Найдено тело седьмого погибшего", - сказал источник.

Ранее сообщалось о шести погибших, включая одного несовершеннолетнего.

Пожар произошел в ночь на понедельник в доме номер 12 на Никитском бульваре. Его площадь, по данным МЧС, составила от 750 до 1000 кв. метров, в здании обрушились перекрытия между 5-м и 6-м этажами.

Столичный главк СК в связи с трагедией расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

По данным источников, горевший 7-этажный жилой дом по адресу Никитский бульвар, 12 был построен в 1914 году. Общая площадь постройки - около 18,5 тыс. кв. метров. Здание, по предварительным данным, не относится к объектам культурного наследия. По данным СМИ, в этом "звездном" доме проживают актриса Ингеборга Дапкунайте, художник Никас Сафронов, певица Любовь Казарновская, а также родственники дирижера Юрия Башмета.