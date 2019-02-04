Семь человек погибли при пожаре в историческом доме на Никитском бульваре в центре Москвы
Семь человек погибли при пожаре в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на правоохранительные органы. По предварительным данным, среди погибших - мужчина, три женщины и один мальчик. Осмотр места происшествия продолжается.
Тело еще одного погибшего найдено при разборе пепелища в квартире на Никитском бульваре в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Найдено тело седьмого погибшего", - сказал источник.
Ранее сообщалось о шести погибших, включая одного несовершеннолетнего.
Пожар произошел в ночь на понедельник в доме номер 12 на Никитском бульваре. Его площадь, по данным МЧС, составила от 750 до 1000 кв. метров, в здании обрушились перекрытия между 5-м и 6-м этажами.
Столичный главк СК в связи с трагедией расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).
По данным источников, горевший 7-этажный жилой дом по адресу Никитский бульвар, 12 был построен в 1914 году. Общая площадь постройки - около 18,5 тыс. кв. метров. Здание, по предварительным данным, не относится к объектам культурного наследия. По данным СМИ, в этом "звездном" доме проживают актриса Ингеборга Дапкунайте, художник Никас Сафронов, певица Любовь Казарновская, а также родственники дирижера Юрия Башмета.
Мэр столицы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в доме на Никитском бульваре. Он написал на своей странице в Twitter, что в в НИИ Склифосовского находятся двое пострадавших при пожаре. "Им оказывается вся необходимая помощь, угрозы жизни нет", - пояснил мэр. Он заявил, что власти Москвы выясняют причины произошедшего.