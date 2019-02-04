Тутберидзе назвали детским тренером

Волков, который сейчас работает в академии Плющенко, отметил: «Тутберидзе держит девочек под колоссальным давлением, выжимает из них то, что может. А потом они уходят».

«Человек, тренер, с которым я работаю в одной команде, высказал свое мнение. А на свое мнение имеет право каждый. Он же никого не оскорбил. Он ни в коем случае не оскорблял Тутберидзе. Он по делу сказал, что в ее группе нет взрослых спортсменов, которые на сегодняшний день катаются так же хорошо, как в 14 лет. Кого он этим оскорбил? Никого.

Он правильно сказал, что в группе Тутберидзе есть технарь Сережа Дудаков. А то, что он сказал так, как оно, в общем-то, и есть, это его право. Кто-то говорит, что это зависть. Нет никакой зависти, просто специалист Волков, который работает 15 лет тренером, говорит правду.

Он рассказывает, как Александру Трусову не хотели брать на каток «Хрустальный», как он настаивал, чтобы ее взяли, как помог в этом вопросе Виктор Кудрявцев. Кого он оскорбил? Он же не сказал о ком-то, что тот плохой тренер.