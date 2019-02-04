Пн, 4.02.2019
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  • Чемпион и дебошир: скончался легендарный прыгун с трамплина

Чемпион и дебошир: скончался легендарный прыгун с трамплина

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Matti Nykänen

ФОТО: MARTTI KAINULAINEN / AFP/Scanpix

В Финляндии скончался 55-летний многократный чемпион мира и Олимпиад по прыжкам с трамплина, Матти Нюкянен, передает YLE.

Нюкянен - четырехкратный чемпион ОИ по прыжкам с трамплина. Свои медали он завоевал в Сараево и Калгари. Чемпионом мира финн становился шесть раз. Наград у Матти могло быть и больше, но сгубил спортсмена несдержанный характер и пристрастие к алкоголю. Нюкянен довольно рано завершил спортивную карьеру, после чего стал постоянным героем финской бульварной прессы. Нюкянен довольно успешно пробовал себя и на музыкальном поприще: один из главных его хитов - песня "Elämä on laiffii".

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