Чемпион и дебошир: скончался легендарный прыгун с трамплина

Нюкянен - четырехкратный чемпион ОИ по прыжкам с трамплина. Свои медали он завоевал в Сараево и Калгари. Чемпионом мира финн становился шесть раз. Наград у Матти могло быть и больше, но сгубил спортсмена несдержанный характер и пристрастие к алкоголю. Нюкянен довольно рано завершил спортивную карьеру, после чего стал постоянным героем финской бульварной прессы. Нюкянен довольно успешно пробовал себя и на музыкальном поприще: один из главных его хитов - песня "Elämä on laiffii".