В крупном немецком аэропорту в связи с забастовкой ожидаются сбои в расписании

Профсоюз предупредил о возможных сбоях в работе аэропорта, однако в первые часы затруднился оценить их масштабы, ссылаясь на то, что пока неясно, сколько именно людей присоединятся к забастовке. Оператор гамбургского аэропорта посоветовал пассажирам запастись временем, сдавать минимальное количество багажа и по возможности ограничиться ручной кладью, пишет DW.com .

Verdi добивается для почти одной тысячи сотрудников наземных транспортных служб гамбургского аэропорта повышения зарплаты на 275 евро в месяц. Эти сотрудники, в числе прочего, отвечают за погрузку и выгрузку багажа и доставку пассажиров к самолетам на автобусах. Две недели тому назад в аэропорту Гамбурга бастовал персонал, отвечающий за безопасность. Это привело к серьезных сбоям в расписании полетов.