Кохтла-Ярве против Соловьева: окружной суд намерен принять решение в феврале

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь Тартуского окружного суда Криста Тамм, отметив, что точная дата оглашения решения не назначена.

Напомним, Тартуский административный суд в конце ноября 2018 года отказал мэрии Кохтла-Ярве в возбуждении производства в отношении Соловьева, посчитав саму процедуру подачи требования неправильной.

Вернув жалобу без рассмотрения, суд также постановил взыскать с Кохтла-Ярве 3000 евро процессуальных расходов в пользу Евгения Соловьева, однако городская управа во главе с Людмилой Янченко придерживается иного мнения, и на решение суда первой инстанции была подана апелляция в окружной суд.