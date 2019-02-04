Кохтла-Ярве против Соловьева: окружной суд намерен принять решение в феврале

Тартуский окружной суд в течение февраля намерен принять решение по апелляционной жалобе властей Кохтла-Ярве, которые хотят заставить бывшего мэра города Евгения Соловьева компенсировать нанесенный самоуправлению ущерб в размере 210 000 евро.
Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь Тартуского окружного суда Криста Тамм, отметив, что точная дата оглашения решения не назначена.
Напомним, Тартуский административный суд в конце ноября 2018 года отказал мэрии Кохтла-Ярве в возбуждении производства в отношении Соловьева, посчитав саму процедуру подачи требования неправильной.
Вернув жалобу без рассмотрения, суд также постановил взыскать с Кохтла-Ярве 3000 евро процессуальных расходов в пользу Евгения Соловьева, однако городская управа во главе с Людмилой Янченко придерживается иного мнения, и на решение суда первой инстанции была подана апелляция в окружной суд.