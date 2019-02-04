В центрах для беженцев находятся почти 50 человек

По состоянию на 1 февраля в центре Вао жили 34 человека, в том числе 22 соискателя международной защиты и 12 уже получивших ее лиц, сообщил пресс-секретарь AS Hoolekandeteenused. Пятеро из получивших международную защиту — прибывшие в Эстонию по квоте в рамках миграционной программы ЕС беженцы.

В центре живут десять детей и пять женщин, семей в центре пять. В центре Вао находятся люди из 12 стран. В центре больше всего выходцев из Сирии, Грузии, России, Ирана и Азербайджана.

По состоянию на 1 февраля в центре для беженцев Вягева жили 13 человек, все они — соискатели международной защиты. В центре живут четыре ребенка и три женщины, семей в центре две. В Вягева живут люди из Египта, Албании, России, Нигерии, Уганды, Ирана и с Украины.

По состоянию на 1 января в центрах для беженцев Вао и Вягева жили в общей сложности 45 человек, одну пятую этих людей составляли принятые Эстонией в рамках миграционной программы ЕС беженцы.