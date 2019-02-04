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Халк планирует вернуться в Европу

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Shanghai SIPG's Hulk of Brazil, left, controls the ball against Urawa Reds in the second leg of their Asian Champions League semifinal soccer match in Saitama, Wednesday, Oct. 18, 2017. (AP Photo/Shuji Kajiyama)

ФОТО: Shuji Kajiyama / AP

Форвард «Шанхай Теллэйс» Халк рассказал о своем выступлении за китайский клуб и поделился планами на будущее, передает sports.ru.

«В Китае я уже три года, и за это время футбол здесь сделал большой шаг в развитии. В течение семи лет подряд чемпионом был «Гуанчжоу Эвергранд», но нам с «Шанхаем» удалось сломать эту тенденцию и стать чемпионом в прошлом году. Считаю это большим достижением в своей карьере.

В следующем сезоне борьба за титул будет еще более сложной. Это говорит лишь о том, что уровень чемпионата Китая действительно растет.

Китайцы очень любят футбол, хотя для них это все еще новый вид спорта. В последние годы футбол стал популярнее, стадионы стали лучше заполняться. Фанаты на улицах узнают игроков, просят автографы, фотографируются. Уверен, популярность футбола будет только расти.

Мой контракт с «Шанхаем» рассчитан еще на два года. Я рассчитываю отработать свой контракт до конца, а что дальше, я пока не знаю. Я счастлив здесь. Да, я скучаю по России, по Порту, где мне было хорошо. Но я счастлив и в Китае.

Мне 32 года, и люди часто говорят, что я мог бы играть в больших клубах. Безусловно, я отношу «Порту» и «Зенит» к большим клубам, но все же мы сейчас говорим о чемпионатах Испании, Италии или Англии. К сожалению, у меня не было такого шанса.

Хотя я часто слышал, что мой уровень и статистика позволили бы мне проявить себя в сильнейших чемпионатах Европы. Может быть, мой агент вводил меня в заблуждение… Но я ни о чем не жалею. Я был счастлив во всех клубах, где я играл. Я выигрывал титулы, ко мне очень хорошо относились.

Пример Витцеля, уехавшего из Китая и теперь играющего за «Боруссию»? Он этого заслужил. Это высококлассный игрок, что он доказал на ЧМ в России. Да, он теперь играет в Европе, выступает в Лиге чемпионов, к чему стремится любой футболист. Но мне и в Китае хорошо, я здесь счастлив. Может, по окончании контракта я не вернусь в Европу.

Я внимательно отношусь к своему здоровью, с каждым годом уделяю этому все больше внимания. И я буду стараться играть на высоком уровне так долго, насколько это возможно», – сказал Халк.

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