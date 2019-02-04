Халк планирует вернуться в Европу

«В Китае я уже три года, и за это время футбол здесь сделал большой шаг в развитии. В течение семи лет подряд чемпионом был «Гуанчжоу Эвергранд», но нам с «Шанхаем» удалось сломать эту тенденцию и стать чемпионом в прошлом году. Считаю это большим достижением в своей карьере.

В следующем сезоне борьба за титул будет еще более сложной. Это говорит лишь о том, что уровень чемпионата Китая действительно растет.

Китайцы очень любят футбол, хотя для них это все еще новый вид спорта. В последние годы футбол стал популярнее, стадионы стали лучше заполняться. Фанаты на улицах узнают игроков, просят автографы, фотографируются. Уверен, популярность футбола будет только расти.

Мой контракт с «Шанхаем» рассчитан еще на два года. Я рассчитываю отработать свой контракт до конца, а что дальше, я пока не знаю. Я счастлив здесь. Да, я скучаю по России, по Порту, где мне было хорошо. Но я счастлив и в Китае.

Мне 32 года, и люди часто говорят, что я мог бы играть в больших клубах. Безусловно, я отношу «Порту» и «Зенит» к большим клубам, но все же мы сейчас говорим о чемпионатах Испании, Италии или Англии. К сожалению, у меня не было такого шанса.

Хотя я часто слышал, что мой уровень и статистика позволили бы мне проявить себя в сильнейших чемпионатах Европы. Может быть, мой агент вводил меня в заблуждение… Но я ни о чем не жалею. Я был счастлив во всех клубах, где я играл. Я выигрывал титулы, ко мне очень хорошо относились.

Пример Витцеля, уехавшего из Китая и теперь играющего за «Боруссию»? Он этого заслужил. Это высококлассный игрок, что он доказал на ЧМ в России. Да, он теперь играет в Европе, выступает в Лиге чемпионов, к чему стремится любой футболист. Но мне и в Китае хорошо, я здесь счастлив. Может, по окончании контракта я не вернусь в Европу.