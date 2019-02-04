Пн, 4.02.2019
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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Копенгаген за 88 евро!

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Копенгаген.

ФОТО: Mariusz Prusaczyk/PantherMedia / Scanpix

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.

Туда-обратно из Таллинна в Копенгаген начиная с 88 евро

Туда-обратно из Таллинна в Найроби начиная с 369 евро

Туда-обратно из Таллинна в Хорватию начиная со 158 евро

Туда-обратно из Таллинна в Сан-Франциско начиная с 417 евро

Туда-обратно из Таллинна в Тайбэй начиная с 435 евро

Туда-обратно из Таллинна в Реюньон начиная с 645 евро

Туда-обратно из Риги в Исландию начиная с 55 евро

Туда-обратно из Риги в Бангкок начиная с 380 евро

Туда-обратно из Риги на Сейшельские острова начиная с 550 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Хургаду начиная с 78 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Перу начиная с 629 евро

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