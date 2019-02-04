Пн, 4.02.2019
"Весь гламур не должен быть в Таллинне. Гламур может жить здесь, в Ида-Вирумаа". Женя Фокин

Будни тюремного охранника: дебоширы и угрозы убийством

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Одним из самых известных преступлений, совершенных в тюрьме, стал инцидент, произошедший в 2012 году, когда серийный убийца Юрий Устименко подрался с сокамерником, отбывавшим наказание за езду в нетрезвом виде. В прошлом году Устименко снова предстал перед судом, поскольку пытался перерезать бритвой горло охраннику.

ФОТО: Pm

Если эстонское общество год от года становится все безопаснее, то ситуация в тюрьмах лишь ухудшается. Преступления за решеткой совершаются практически каждый день и нередко потерпевшими оказываются тюремные охранники, пишет Postimees.

«Мне по…й, отсижу на пару лет больше, выйду, найдут тебя и убью. Клянусь всем святым, что у меня еще осталось. Обещаю!» Так звучало предупреждение тюремному охраннику заключенного Тартуской тюрьмы Майво Кярта (34), отбывающего наказание за изнасилование и разбой.

Таких угроз за время нахождения в пенитенциарном учреждении он произнес немало. В другой раз Кярт продемонстрировал охраннику заточенную зубную щетку: «Я сломаю ящик и убью тебя, если ты не выведешь меня на прогулку».

С угрозами убить сталкивается чуть не каждый тюремный охранник. Примеров найдется уйма.

«Я тебя найду, и тебе не жить. Поймаю тебя на воле, и будешь лежать в канаве», - так звучала угроза, за которую в прошлом году заключенному Тартуской тюрьмы Роману Готсину (34) добавили к наказанию еще один год.

«Мне остался год, а потом я тебя найду и разобью тебе дубиной колени!» За эти слова заключенный Тартуской тюрьмы Альберт Пау (47) получил дополнительное наказание в размере девяти месяцев.

Еще страшнее, что в 2018 году перед судом предстал отбывающий пожизненное наказание Юрий Устименко, который, согласно предъявленному обвинению, зашел так далеко, что попытался перерезать охраннику горло бритвой.

«Лишь в нескольких случаях в год получается так, что чиновник получает какие-то серьезные травмы», - пытается успокоить пресс-секретарь Министерства юстиции по вопросам тюрем Кристин Раммус.

«Конечно, техника и обучение в будущем помогут повысить безопасность охранников, но мы должны учитывать, что в современной тюрьме содержатся преимущественно опасные преступники», - сказала она.

Дебоширы и бомбовая угроза

В Вируской тюрьме, расположенной в Йыхви, в мае прошлого года были напряженные моменты (они там возникают через каждые три дня). 18-летние Эдгар Иванов и Николай Семченко, а также двое несовершеннолетних из того же отделения решили организовать бунт.

Вечером 9 мая около десяти часов отдел R2 Вируской тюрьмы накрыла волна потопов. Четверо заключенных одновременно разбили унитазы, и вода начала заливать их камеры.

Глазки дверей камер заклеили бумагой. Охранники на всякий случай прихватили снаряжение и вошли в камеры со щитами. Все четверо заключенных попытались напасть на охранников, прыгая и нанося удары по щитам. Призывали сокамерников делать то же самое. Но тюремным охранникам все же удалось усмирить их.

При этом через несколько месяцев Иванова освободили из тюрьмы условно-досрочно: у пенитенциарного учреждения не оказалось никаких претензий к его поведению.

В октябре 2016 года в полицию поступил тревожный звонок: «Заявляю от имени Исламского государства, что Таллиннский аэропорт и самолет на Париж заминированы». Угроза прозвучала на английском языке. Людей эвакуировали, вылет задержали. Признаков минирования борта или аэропорта не нашли.

Выяснилось, что заключенный Вируской тюрьмы Виктор Кузнецов (25) получил в свое распоряжение мобильный телефон сокамерника и решил таким образом поразвлечься. Глупой шуткой заключенный нанес перевозчику ущерб в 18 000 евро. Сколько денег налогоплательщиков ушло на реагирование на бомбовое предупреждение, этого власти не считали.

В последний день 2018 года Вируский уездный суд признал Кузнецова виновным в нарушении общественного покоя, но из того же уголовного дела выясняется, что на его счету и ряд других свинских поступков: он жег в камере бумагу и бил посудой о стены, повредив их, а в другой раз напал на пришедшего к нему с проверкой охранника, попытавшись избить его.

В Вируской тюрьме преступлений совершается больше всего.

«Там содержатся молодые люди и несовершеннолетние заключенные, с которыми связано и большее количество инцидентов, которые вынуждают проводить расследование в уголовном порядке, - объяснила пресс-секретарь Министерства юстиции. - Также там работает отдел усиленного надзора».

Наркотики на писчей бумаге

По сравнению с 2017 годом в прошлом году преступность в тюрьмах выросла прежде всего за счет наркопреступлений. Заключенные участвуют в доставке наркотиков и запрещенных лекарств в пенитенциарные учреждение: часто такие случаи вскрываются после проведения анализа мочи. Иногда их ловят прямо во время совершения преступления.

Например, отбывающий в Вируской тюрьме наказание за мелкие кражи Роман (34) время от времени для борьбы с наркозависимостью получает метадон. Однажды он не принял дозу, спрятал ее в тюбике зубной пасты, спрятал тюбик в мусорном ведре и прикрыл полиэтиленовым пакетом. Когда настало время выносить мусор, он вместе с сокамерником попытался подменить ведро, но их разоблачили.

Иногда схемы доставки наркотиков в тюрьму оказываются намного тоньше. В позапрошлом году, например, на имя заключенного Тартуской тюрьмы по почте поступил конверт, в котором было письмо на четырех страницах формата А4.

Работники тюрьмы проверили содержимое письма, и листы показались им подозрительными. Конверт отправили на экспертизу. Выяснилось, что бумага была пропитана метадоном, который входит в число психотропных веществ.

Этот случай показывает, что не всегда совершающим тюремное преступление является заключенный. В этом случае в уголовном порядке был наказан отправитель письма.

Больше всего случаев насилия происходит между самими заключенными. Кроме драк и наркопреступений буйные заключенные раз в несколько месяцев совершают поджоги.

Министерство юстиции считает, что количество раскрытых в тюрьмах преступлений частично растет и потому, что развитие технологий помогает лучше выявлять их. Да и тюремные охранники становятся все опытнее.

В статистике тюремных преступлений прошлого года есть и три случая, когда за возможными преступлениям могли стоять именно тюремные охранники.

Эти случаи выявила служба внутреннего контроля. В одном из них оказалось, что охранник представил необоснованное заявление о компенсации расходов. В другом проверяли, нарушил ли сотрудник тюрьмы требования ведения производства по тендеру, а в третьем работника подозревали в злоупотреблении служебным положением.

Раммус подчеркнула, что статистика тюремных преступлений показывает лишь количество возбужденных уголовных дел, но не все случаи доходят до обвинительного приговора.

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