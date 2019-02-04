Будни тюремного охранника: дебоширы и угрозы убийством

Если эстонское общество год от года становится все безопаснее, то ситуация в тюрьмах лишь ухудшается. Преступления за решеткой совершаются практически каждый день и нередко потерпевшими оказываются тюремные охранники, пишет Postimees.
«Мне по…й, отсижу на пару лет больше, выйду, найдут тебя и убью. Клянусь всем святым, что у меня еще осталось. Обещаю!» Так звучало предупреждение тюремному охраннику заключенного Тартуской тюрьмы Майво Кярта (34), отбывающего наказание за изнасилование и разбой.
Таких угроз за время нахождения в пенитенциарном учреждении он произнес немало. В другой раз Кярт продемонстрировал охраннику заточенную зубную щетку: «Я сломаю ящик и убью тебя, если ты не выведешь меня на прогулку».
С угрозами убить сталкивается чуть не каждый тюремный охранник. Примеров найдется уйма.
«Я тебя найду, и тебе не жить. Поймаю тебя на воле, и будешь лежать в канаве», - так звучала угроза, за которую в прошлом году заключенному Тартуской тюрьмы Роману Готсину (34) добавили к наказанию еще один год.
«Мне остался год, а потом я тебя найду и разобью тебе дубиной колени!» За эти слова заключенный Тартуской тюрьмы Альберт Пау (47) получил дополнительное наказание в размере девяти месяцев.
Еще страшнее, что в 2018 году перед судом предстал отбывающий пожизненное наказание Юрий Устименко, который, согласно предъявленному обвинению, зашел так далеко, что попытался перерезать охраннику горло бритвой.
«Лишь в нескольких случаях в год получается так, что чиновник получает какие-то серьезные травмы», - пытается успокоить пресс-секретарь Министерства юстиции по вопросам тюрем Кристин Раммус.
«Конечно, техника и обучение в будущем помогут повысить безопасность охранников, но мы должны учитывать, что в современной тюрьме содержатся преимущественно опасные преступники», - сказала она.
Дебоширы и бомбовая угроза
В Вируской тюрьме, расположенной в Йыхви, в мае прошлого года были напряженные моменты (они там возникают через каждые три дня). 18-летние Эдгар Иванов и Николай Семченко, а также двое несовершеннолетних из того же отделения решили организовать бунт.
Вечером 9 мая около десяти часов отдел R2 Вируской тюрьмы накрыла волна потопов. Четверо заключенных одновременно разбили унитазы, и вода начала заливать их камеры.
Глазки дверей камер заклеили бумагой. Охранники на всякий случай прихватили снаряжение и вошли в камеры со щитами. Все четверо заключенных попытались напасть на охранников, прыгая и нанося удары по щитам. Призывали сокамерников делать то же самое. Но тюремным охранникам все же удалось усмирить их.
При этом через несколько месяцев Иванова освободили из тюрьмы условно-досрочно: у пенитенциарного учреждения не оказалось никаких претензий к его поведению.
В октябре 2016 года в полицию поступил тревожный звонок: «Заявляю от имени Исламского государства, что Таллиннский аэропорт и самолет на Париж заминированы». Угроза прозвучала на английском языке. Людей эвакуировали, вылет задержали. Признаков минирования борта или аэропорта не нашли.
Выяснилось, что заключенный Вируской тюрьмы Виктор Кузнецов (25) получил в свое распоряжение мобильный телефон сокамерника и решил таким образом поразвлечься. Глупой шуткой заключенный нанес перевозчику ущерб в 18 000 евро. Сколько денег налогоплательщиков ушло на реагирование на бомбовое предупреждение, этого власти не считали.
В последний день 2018 года Вируский уездный суд признал Кузнецова виновным в нарушении общественного покоя, но из того же уголовного дела выясняется, что на его счету и ряд других свинских поступков: он жег в камере бумагу и бил посудой о стены, повредив их, а в другой раз напал на пришедшего к нему с проверкой охранника, попытавшись избить его.
В Вируской тюрьме преступлений совершается больше всего.
«Там содержатся молодые люди и несовершеннолетние заключенные, с которыми связано и большее количество инцидентов, которые вынуждают проводить расследование в уголовном порядке, - объяснила пресс-секретарь Министерства юстиции. - Также там работает отдел усиленного надзора».
Наркотики на писчей бумаге
По сравнению с 2017 годом в прошлом году преступность в тюрьмах выросла прежде всего за счет наркопреступлений. Заключенные участвуют в доставке наркотиков и запрещенных лекарств в пенитенциарные учреждение: часто такие случаи вскрываются после проведения анализа мочи. Иногда их ловят прямо во время совершения преступления.
Например, отбывающий в Вируской тюрьме наказание за мелкие кражи Роман (34) время от времени для борьбы с наркозависимостью получает метадон. Однажды он не принял дозу, спрятал ее в тюбике зубной пасты, спрятал тюбик в мусорном ведре и прикрыл полиэтиленовым пакетом. Когда настало время выносить мусор, он вместе с сокамерником попытался подменить ведро, но их разоблачили.
Иногда схемы доставки наркотиков в тюрьму оказываются намного тоньше. В позапрошлом году, например, на имя заключенного Тартуской тюрьмы по почте поступил конверт, в котором было письмо на четырех страницах формата А4.
Работники тюрьмы проверили содержимое письма, и листы показались им подозрительными. Конверт отправили на экспертизу. Выяснилось, что бумага была пропитана метадоном, который входит в число психотропных веществ.
Этот случай показывает, что не всегда совершающим тюремное преступление является заключенный. В этом случае в уголовном порядке был наказан отправитель письма.
Больше всего случаев насилия происходит между самими заключенными. Кроме драк и наркопреступений буйные заключенные раз в несколько месяцев совершают поджоги.
Министерство юстиции считает, что количество раскрытых в тюрьмах преступлений частично растет и потому, что развитие технологий помогает лучше выявлять их. Да и тюремные охранники становятся все опытнее.
В статистике тюремных преступлений прошлого года есть и три случая, когда за возможными преступлениям могли стоять именно тюремные охранники.
Эти случаи выявила служба внутреннего контроля. В одном из них оказалось, что охранник представил необоснованное заявление о компенсации расходов. В другом проверяли, нарушил ли сотрудник тюрьмы требования ведения производства по тендеру, а в третьем работника подозревали в злоупотреблении служебным положением.
Раммус подчеркнула, что статистика тюремных преступлений показывает лишь количество возбужденных уголовных дел, но не все случаи доходят до обвинительного приговора.