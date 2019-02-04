Будни тюремного охранника: дебоширы и угрозы убийством

В последний день 2018 года Вируский уездный суд признал Кузнецова виновным в нарушении общественного покоя, но из того же уголовного дела выясняется, что на его счету и ряд других свинских поступков: он жег в камере бумагу и бил посудой о стены, повредив их, а в другой раз напал на пришедшего к нему с проверкой охранника, попытавшись избить его.

В Вируской тюрьме преступлений совершается больше всего.

«Там содержатся молодые люди и несовершеннолетние заключенные, с которыми связано и большее количество инцидентов, которые вынуждают проводить расследование в уголовном порядке, - объяснила пресс-секретарь Министерства юстиции. - Также там работает отдел усиленного надзора».

Наркотики на писчей бумаге

По сравнению с 2017 годом в прошлом году преступность в тюрьмах выросла прежде всего за счет наркопреступлений. Заключенные участвуют в доставке наркотиков и запрещенных лекарств в пенитенциарные учреждение: часто такие случаи вскрываются после проведения анализа мочи. Иногда их ловят прямо во время совершения преступления.

Например, отбывающий в Вируской тюрьме наказание за мелкие кражи Роман (34) время от времени для борьбы с наркозависимостью получает метадон. Однажды он не принял дозу, спрятал ее в тюбике зубной пасты, спрятал тюбик в мусорном ведре и прикрыл полиэтиленовым пакетом. Когда настало время выносить мусор, он вместе с сокамерником попытался подменить ведро, но их разоблачили.

Иногда схемы доставки наркотиков в тюрьму оказываются намного тоньше. В позапрошлом году, например, на имя заключенного Тартуской тюрьмы по почте поступил конверт, в котором было письмо на четырех страницах формата А4.

Работники тюрьмы проверили содержимое письма, и листы показались им подозрительными. Конверт отправили на экспертизу. Выяснилось, что бумага была пропитана метадоном, который входит в число психотропных веществ.

Этот случай показывает, что не всегда совершающим тюремное преступление является заключенный. В этом случае в уголовном порядке был наказан отправитель письма.

Больше всего случаев насилия происходит между самими заключенными. Кроме драк и наркопреступений буйные заключенные раз в несколько месяцев совершают поджоги.

Министерство юстиции считает, что количество раскрытых в тюрьмах преступлений частично растет и потому, что развитие технологий помогает лучше выявлять их. Да и тюремные охранники становятся все опытнее.

В статистике тюремных преступлений прошлого года есть и три случая, когда за возможными преступлениям могли стоять именно тюремные охранники.

Эти случаи выявила служба внутреннего контроля. В одном из них оказалось, что охранник представил необоснованное заявление о компенсации расходов. В другом проверяли, нарушил ли сотрудник тюрьмы требования ведения производства по тендеру, а в третьем работника подозревали в злоупотреблении служебным положением.