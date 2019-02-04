Куда поехать в феврале, но не загорать? Четыре необычные идеи

Аналитики издания The Telegraph составили список самых актуальных пунктов назначения для февральских путешествий. В последний месяц зимы британцы советуют отправиться в Ниццу, где с 16 февраля по 2 марта разворачивается несколько карнавалов и праздничных мероприятий накануне поста. Туристов ждут Карнавальный парад, Парад Огней и знаменитый Цветочный Парад, пишет turizm.ru.

Другой вариант февральской поездки — Швейцария. Снегопады в начале года гарантировали здесь отличное катание на горных лыжах. Регион Граубюнден имеет важное преимущество: вы можете летать сюда через Цюрих, а не через оживленную Женеву. Среди других рекомендованных швейцарских курортов Санкт-Мориц, Флимс, Ароза и Ленцерхайде.

В конце февраля британцы советуют отправиться в испанскую Андалусию. По их словам, в последний зимний месяц в Европе не так много теплых мест, но Андалусия - одно из них. Туристам рекомендуют исследовать район Коста Тропикал, береговую линию местных бухт и мавританские сторожевые башни, а также съездить в Гранаду и поучаствовать 22 февраля в фестивале фламенко в Хересе.

Любителям искусства в феврале стоит отправиться в Амстердам. С 15 февраля знаменитый художественный музей Рейксмузеум отмечает 350-летие со дня смерти Рембрандта выставкой всех 22 его картин из своей коллекции, а также 60 рисунков и более 300 гравюр. Визит в музей можно совместить с посещением ​​дома великого художника.