Взрыв атомной бомбы. Снимок иллюстративный.

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В обзоре британской прессы:

Никто не может выиграть от возвращения к ядерной свободе для всех

«НАТО не должна отказываться от договора о ядерном оружии» - так называется редакционная статья Financial Times.

По мнению издания, отказ от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может привести к новой гонке ядерного оружия.

Газета считает, что если у Дональда Трампа и есть какая-то внешняя политика, то она импульсивная. Последнее столкновение между президентом США и старшими чинами разведки по поводу главных угроз национальной безопасности США иллюстрирует мировоззрение, в котором предрассудки и раздражительность преобладают над холодным стратегическим анализом.

К сожалению, продолжает издание, есть во внешней политике американского лидера некоторые константы. Одна из них - безразличие Трампа ко взглядам союзников США. Другая - неприязнь к международным обязательствам и договорам.