Жители Эстонии накупили мобильных телефонов на невероятную сумму

Директор по продажам компании Tele2 Ааре Уусъярв сказал, что в прошлом году в расчете на одного жители Эстонии в среднем на покупку мобильных телефонов было потрачено около 100 евро, что гораздо больше, чем когда-либо прежде. «Рост экономики отражается в частности в данных продаж мобильных телефонов, чувство уверенности людей возросло и окрепло, а покупаемые ими телефоны становятся все дороже и технически совершеннее», – прокомментировал Уусъярв.

По данным BRC Market Experts, в Эстонии средняя стоимость купленного в прошлом году мобильного телефона составила 315 евро, что на 10% больше, чем в 2017 году.

Руководитель эстонского отделения BRC Market Experts Кейу Руус-Лепп отметила, что в течение двух последних лет 70 процентов жителей Эстонии в возрасте от 5 до 75 лет стали владельцами новых телефонов. «Средняя продолжительность пользования мобильным телефоном составляет два года, и, если принять во внимание рост качества и увеличение срока службы, можно предположить, что объёмы продаж в первой половине нынешнего года будут более скромными. Люди просто уже выбрали необходимое им количество», – считает Руус-Лепп.

По словам директора по продажам Tele2, в течение прошлого года доля продаваемых телефонов с большим, более 5,5 дюйма, экраном неуклонно росла, и в последнем квартале составила почти 90 процентов от общего количества проданных предприятием телефонов. «Согласно данным статистики продаж Tele2, в прошлом году доминировали три крупных производителя – Samsung, Huawei и Apple, – на которые, например, в декабре пришлось в общей сложности 86 процентов проданных мобильных телефонов», – сказал Уусъярв и добавил, что среди кнопочных телефонов первое место по продажам стабильно удерживает Nokia.

Самые продаваемые телефоны в 2018 году в Tele2:

1. Samsung Galaxy A8

2. Samsung Galaxy J3

3. Samsung Galaxy J7

4. Nokia 3310 Dual Sim

5. Huawei P20 Lite

6. Nokia 105 Dual SIM 2017

7. Huawei Y6 2018

8. Doro 1360

9. Xiaomi Redmi 5A 16GB