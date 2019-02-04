Бизнесмен Оливер Крууда не признал себя виновным в налоговых преступлениях

В понедельник, 4 февраля, в Харьюском уездном суде начался процесс по делу бывшего молочного короля Оливера Крууда и его компаньонов, обвиняемых в налоговом мошенничестве.
Вместе с Крууда перед судом предстали бывший председатель совета Tere и юрист Аллан Вийрма, бывший менеджер по обслуживанию Tere и руководивший несколькими фирмами Крууда Рейн Лепассон, бухгалтер Tere и личный финансовый консультант Крууда Хяльмар Конно и работавший в финансовом отделении Tere Яанус Рятсеп, передает Postimees.
Согласно обвинению Пыхьяской окружной прокуратуры, Вийрма, Лепассон, Рятсеп и Конно содействовали налоговым преступлениям Крууда.
«Всей схемой руководил Крууда, он же координировал ее, а помогали ему в этом близкие: кто-то давал юридический совет, кто-то вел бухгалтерский учет, кто-то исполнял технически задания - занимался банковскими переводами и оформлением документов. Это был весьма слаженный механизм», - рассказал прокурор по спецделам Пыхьяской окружной прокуратуры Мартин Туулик.
Как уточняет Rus.ERR, Крууда и еще четырех лиц обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 380 000 евро. На заседании ни Оливер Крууда, ни другие обвиняемые не признали себя виновными.