Эстонские футболисты покоряют Азию

"Благодарен "Таммеке" за то, что клуб позволил мне испытать свои силы в индонезийском клубе. Конечно, для меня это довольно экзотическое место для футбола. Но такая возможность может представиться только один раз в жизни, поэтому решил: если "Таммека" будет согласна с моим уходом, я перейду в индонезийский клуб. Если не использовать такую возможность, потом можно всю жизнь об этом жалеть", - заявил Тристан Коскор в интервью сайту "Таммеки".