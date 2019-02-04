Эстонские футболисты покоряют Азию

Вслед за Хенри Аниером, который на прошлой неделе перебрался в корейский "Сувон", открытие прошлого сезона, Тристан Коскор из тартуской "Таммеки", перешел в индонезийский "Паданги Семан".
Коскор, забивший в прошлом сезоне 21 мяч, присоединился к новичку индонезийской Высшей лиги по договору аренды - все права на игрока по-прежнему принадлежат "Таммеке".
"Благодарен "Таммеке" за то, что клуб позволил мне испытать свои силы в индонезийском клубе. Конечно, для меня это довольно экзотическое место для футбола. Но такая возможность может представиться только один раз в жизни, поэтому решил: если "Таммека" будет согласна с моим уходом, я перейду в индонезийский клуб. Если не использовать такую возможность, потом можно всю жизнь об этом жалеть", - заявил Тристан Коскор в интервью сайту "Таммеки".