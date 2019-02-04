Пожарные тушили дом, соседи возмутились

В прошлое воскресенье в валгаском районе Тамбре загорелся дом, который был практически уничтожен огнем. Поскольку в баках автомобилей не хватило воды для тушения, спасатели позаимствовали ее из пруда в соседнем дворе.

Живущим зимой в квартире Эрих и Майе Сисас о произошедшем сообщили уже потом. «Сосед позвонил: слушай, ты знаешь, что у тебя пруд пустой?» - рассказывает Эрих Сисас.

Когда они приехали на место, выяснилось, что там, где раньше была граница льда, теперь все было разломано, центральная часть льда лежит на дне водоема. Для семейной пары это стало ударом: в пруд они запустили несколько ценных пород рыбы. Теперь же они забеспокоились, что рыбы погибнут из-за нехватки кислорода. Перед этим они сами пробурили во льду лунки, чтобы этого не случилось. «Здесь были карась, плотва, окунь, даже карпов туда запустили. И белого амура. Там было много рыбы. Я кормил их все лето. Самое ужасное, что теперь весной, когда растает лед, все начнет вонять и вонь будет стоять на весь Тамбре», - беспокоится хозяин.

Ценный белый амур

«Белого амура больше всего жаль. Мы купили его за большие деньги, чтобы рыба съела в пруду всю тину», - добавила Майе Сисас.

Супруги поражены тем, что спасатели, не спросив разрешения и даже не оповестив их, запросто распорядились в чужом дворе. «Если бы они позвонили, мы бы приехали. Людей жалко и дом тоже, но нельзя же из-за этого портить чужое имущество, - сказала хозяйка.

Все, однако, еще может кончиться хорошо. Эрих и Майе хотели узнать, куда можно обратиться за помощью. Руководитель по связям с общественностью Лыунаского спасательного центра Марек Кийк посоветовал им связаться с руководителем регионального спасательного отделения Валгамаа Аларом Роопом, чтобы организовать заполнение пруда заново.

После забора воды лед провалился в пруд. ФОТО: Tiit Loim

Супружеская чета, однако, беспокоится, что, если залить лед водой, это не спасет ситуацию, но спасатели распилили края льда и лишь после этого залили воду. «Спасатели компенсировали нанесенный частному лицу ущерб тем, что залили в пруд около 30 тонн воды. Надеемся, что владелец пруда доволен и рыба выживет», - сказал Кийк.

Эрих Сисас заявил после этого, что нашел несколько мертвых мальков, но все же теперь он настроен более оптимистично, чем раньше.

Кийк пояснил, что воду взяли из пруда, поскольку это была ближайшая и самая быстрая возможность взять воду, необходимую для тушения полыхающего дома. Поскольку в районе улицы Нельги гидрантов нет, воду пришлось частично привозить и издалека – для этого пригодился гидрант на улице Малева, расположенный в трех километрах от места пожара.

«В то же время заполнение баков и доставка воды издалека всегда занимает больше времени и может затормозить тушение. Спасатели используют ближайшую возможность. Открытые водоемы они предпочитают потому, что оттуда можно за один раз взять намного больше воды, чем, например, из обычного гидранта. Обычно из-за такого выкачивания воды не возникает проблем», - пояснил Кийк.

Двухэтажный дом соседей при пожаре сильно пострадал. ФОТО: Arvo Meeks

Принудительное использование законно

По словам хозяев, спасатели прибыли на место с пустыми баками, но Кийк опровергает это утверждение.

«Это не так. Но такое впечатление могло сложиться, когда бак опустел. Бак обычной пожарной машины при использовании на полную мощность пустеет за несколько минут. Например, всего из одного шланга на полной мощности можно выпустить около 300 литров в минуту. В одну цистерну одновременно умещается около 2,5 тонны воды».

Глава по связям с общественностью добавил, что руководитель спасательных работ имеет право принудительно использовать чужую собственность, чтобы воспрепятствовать распространению огня и устранить опасность. Право на это дает Закон о спасательной службе, который гласит, что командующий спасательными или саперными работами может брать воду, песок, щебень и прочие необходимые вещества, устройства и вспомогательные средства, если это неизбежно необходимо для спасательных или саперных работ, а других возможностей нет или же они нерационально обременительны.