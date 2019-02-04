Светлое будущее: Министерство финансов не предвидит ни одного кризиса в течение ближайших 50 лет

Согласно долгосрочному экономическому прогнозу Министерства финансов, экономика будет расти как минимум следующие 50 лет, то есть до 2070 года, пишет Postimees.
Прогноз обещает, что после этого начнется замедление роста экономики до 0,8 процента в 2053 и 2054 годах, которое продлится более 30 лет. После этого в течение семи лет рост ускорится до 1,6 процента, после чего вновь возникнет тенденция спада.
По словам аналитика отдела фискальной политики Министерства финансов Мадиса Абена, долгосрочный прогноз можно назвать и проекцией, при которой безответственно предсказывать экономический спад.
«Первой целью долгосрочного прогноза является не предсказание экономического роста или спада в какой-то конкретный период, а стремление показать тенденцию, вокруг которой экономика могла бы с переменным успехом двигаться. На практике внутри нее явно могут содержаться и годы спада, но по этой тенденции будет разумнее всего строить долгосрочные планы», - объяснил Абен не содержащий предсказаний кризисов прогноз.
По его словам, проекция составлена аналитиками в том плане, насколько быстро и по какой траектории один продуктивный уровень в государственной экономике достигнет какой-то группы риска, или - почему бы и нет? - начнет дышать в затылок богатейшим странам мира.
«Если мы верим в качество государственных институтов Эстонии и замечательную экономическую среду, то мы можем поднять планку выше среднего по Евросоюзу, - объяснил Абен. – Экономический спад аналитики прогнозируют только тогда, когда он уже наступил или явно на пороге».
По словам Абена, первая причина, по которой спад не предсказывают – то, что рыночная экономика является саморегулирующейся, поэтому пытается удержаться на оптимальном уровне по всем своим показателями: экономический рост, рост цен и безработица. От излишне легкомысленного отношения к этому в последний день кризиса неоднократно предостерегали в числе других как экономисты Международного валютного фонда, так и Организации экономического сотрудничества и развития, настоятельно советуя государствам не вмешиваться решительно в широко распространенный выход из кризиса.
Вторая причина, по его словам, заключается в том, что антицикличная финансовая и бюджетная политика, основанная на теории Джона Мейнарда Кейнса, позволяет в обычной ситуации избежать большей части эпизодов экономического спада, или удержать их продолжительность в пределах нескольких кварталов. Последний кризис показал, что при необходимости такие политики для стабилизации экономики должны быть намного более сильными.
И третья, может быть, даже главная причина, по которой экономический спад никогда не предсказывают – это исполняющиеся сами собой ожидания.
«Будущее экономического развития не обозначается однозначно, поэтому никогда нельзя с полной уверенностью сказать, насколько экономика в следующем году вырастет или снизится»,- объяснил аналитик.
«Но если какая-то авторитетная организация скажет, что в следующем году нас ждет экономический спад, который неизбежно будет сопровождаться увеличением безработицы, то можно быть абсолютно уверенными, что спад будет, причем, начнется раньше и будет глубже прогнозируемого. И особенно в тех странах, где индивидуальные накопления у большинства маленькие и жители знают, что защита от безработицы во время кризиса даже близко не обеспечит сохранения прежнего уровня жизни», - добавил он.