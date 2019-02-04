Светлое будущее: Министерство финансов не предвидит ни одного кризиса в течение ближайших 50 лет

Прогноз обещает, что после этого начнется замедление роста экономики до 0,8 процента в 2053 и 2054 годах, которое продлится более 30 лет. После этого в течение семи лет рост ускорится до 1,6 процента, после чего вновь возникнет тенденция спада.

По словам аналитика отдела фискальной политики Министерства финансов Мадиса Абена, долгосрочный прогноз можно назвать и проекцией, при которой безответственно предсказывать экономический спад.

«Первой целью долгосрочного прогноза является не предсказание экономического роста или спада в какой-то конкретный период, а стремление показать тенденцию, вокруг которой экономика могла бы с переменным успехом двигаться. На практике внутри нее явно могут содержаться и годы спада, но по этой тенденции будет разумнее всего строить долгосрочные планы», - объяснил Абен не содержащий предсказаний кризисов прогноз.

По его словам, проекция составлена аналитиками в том плане, насколько быстро и по какой траектории один продуктивный уровень в государственной экономике достигнет какой-то группы риска, или - почему бы и нет? - начнет дышать в затылок богатейшим странам мира.

«Если мы верим в качество государственных институтов Эстонии и замечательную экономическую среду, то мы можем поднять планку выше среднего по Евросоюзу, - объяснил Абен. – Экономический спад аналитики прогнозируют только тогда, когда он уже наступил или явно на пороге».

По словам Абена, первая причина, по которой спад не предсказывают – то, что рыночная экономика является саморегулирующейся, поэтому пытается удержаться на оптимальном уровне по всем своим показателями: экономический рост, рост цен и безработица. От излишне легкомысленного отношения к этому в последний день кризиса неоднократно предостерегали в числе других как экономисты Международного валютного фонда, так и Организации экономического сотрудничества и развития, настоятельно советуя государствам не вмешиваться решительно в широко распространенный выход из кризиса.

Вторая причина, по его словам, заключается в том, что антицикличная финансовая и бюджетная политика, основанная на теории Джона Мейнарда Кейнса, позволяет в обычной ситуации избежать большей части эпизодов экономического спада, или удержать их продолжительность в пределах нескольких кварталов. Последний кризис показал, что при необходимости такие политики для стабилизации экономики должны быть намного более сильными.

И третья, может быть, даже главная причина, по которой экономический спад никогда не предсказывают – это исполняющиеся сами собой ожидания.

«Будущее экономического развития не обозначается однозначно, поэтому никогда нельзя с полной уверенностью сказать, насколько экономика в следующем году вырастет или снизится»,- объяснил аналитик.