Elisa vs Tele2: какие мобильные телефоны пользуются у клиентов наибольшим спросом

В случае с мобильным телефоном на первое место всегда выходит соотношение цены и качества. Следом уже идут дизайн и прочие характеристики, подходящие под нужны каждого человека.

Если говорить о детях, то нет смысла покупать чрезвычайно дорогой и тяжелый телефон. Для человека, работающего вне офиса, важнее надежность устройства и влагозащита. Журналисту в первую очередь нужна камера, способная делать хорошие снимки.

При сравнении лидеров продаж у Elisa и Tele2 бросается в глаза, что люди предпочитают устройства среднего класса вроде Samsung J-серии и модели Huawei lite. Разумным выбором также можно назвать смартфоны Samsung A-серии и, разумеется, S-серии. Интересно, что флагманам Huawei не нашлось места в десятке лидеров продаж обоих операторов.

Например, некоторые клиенты Elisa отдают предпочтение устройствам вроде Sony и myPhone, но ведь никто из нас не идеален. Вполне ожидаемо, что в рейтинге оказались и кнопочные телефоны, так как они по-прежнему популярны среди пожилых людей и преступников.

Радует, что клиенты оценили продукцию Xiaomi. Нельзя не отметить, что в топ-10 обоих операторов не нашлось места для iPhone.

Топ самых продаваемых устройств выглядит следующим образом

Elisa:

Samsung Galaxy J3 (2017) Huawei P20 Lite Samsung Galaxy A8 (2018) Huawei P Smart Samsung Galaxy S8 Samsung Galaxy J4+ (2018) Sony Xperia XZ1 Compact Samsung Galaxy A5 (2017) Huawei P10 Lite myPhone Halo 2

Tele2

Samsung Galaxy A8 Samsung Galaxy J3 (2017) Samsung Galaxy J7 (2017) Nokia 3310 Dual Sim Huawei P20 Lite Nokia 105 Dual SIM 2017 Huawei Y6 2018 Doro 1360 Xiaomi Redmi 5A 16GB Nokia 230 Dual SIM

По данным BRC Market Experts, в прошлом году в Эстонии было продано свыше 392 000 новых мобильных телефонов, которые обошлись потребителям в 124 млн евро.

Заведующая маркетинговым отделом Elisa Майлийз Плооманн сообщила, что на основании статистических данных можно сделать вывод, что подавляющее большинство жителей Эстонии предпочитает смартфоны бюджетного или среднего класса.

«Цена является главным критерием. Также важную роль играет то, что недорогие смартфоны справляются с ежедневными задачами не хуже флагманов», - сказала Плооманн.

Наибольший рост продаж обычно фиксируется в августе перед началом учебного года, а также в декабре в канун Рождества и Нового года.

Директор по продажам Tele2 Ааре Уусярв сказал, что в прошлом году каждый житель Эстонии потратил на мобильный телефон на 100 евро больше, чем годом ранее. «Экономически рост влияет на продажи мобильных устройств. Клиенты предпочитают все более дорогие телефоны», - прокомментировал он.