myNarva2024: “Культурная битва за культурную столицу”

Этим утром гражданское движение #myNarva2024 передало подписи, собранные под обращением в поддержку участия города в конкурсе на титул “Культурной столицы Европы”, городским властям Нарвы. Активисты движения рассчитывают на внимание со стороны городского собрания.
Возникшее менее двух недель назад движение #myNarva2024 сразу же стало заметно не только на региональном уровне, но получило поддержку деятелей государственного масштаба.
Обращение к городским властям, нацеленное на привлечение внимания к процессу борьбы Нарвы за титул Культурной столицы Европы 2024, на данный момент уже собрало порядка тысячи подписей. Рано утром обращение было передано через городскую канцелярию в городское собрание Нарвы.
Как отметил городской секретарь Нарвы Антс Лийметс, так как документы были поданы в понедельник до обеда, на рассмотрение городской управы они поступят уже в эту среду. Но говорить, когда и как отреагирует главный адресат, - городское собрание Нарвы - пока рано. Ввиду большого количества собранных подписей на доминирующее наличие нарвских избирателей будет проверено лишь несколько листов.
По словам вдохновителей движения, на этом сбор подписей #myNarva2024 не заканчивается, но официальное делопроизводство должно начаться именно сегодня, поскольку срок подачи окончательной заявки на конкурс истекает в августе, а работа по её подготовке должна была стартовать еще в прошлом году.
Однако даже этот досадный простой в работе всех причастных к процессу подготовки заявки на титул всё ещё не лишает Нарву надежды на почётный титул. Вероятность успеха по-прежнему - пятьдесят на пятьдесят.
Согласно законодательству, обращение от 1% избирателей в Нарве должно быть рассмотрено на сессии городского собрания. Чтобы успеть к сессии 21 февраля, сегодня было подано официальное ходатайство.
#myNarva2024 продолжит собирать подписи как электронно, так и на бумаге, чтобы у каждого была возможность продемонстрировать свою заинтересованность в этом процессе и выразить гражданскую позицию, согласно которой город обязан со всей серьезностью отнестись к процессу подачи заявки на титул Культурной столицы Европы.
Представители #myNarva2024 подчеркивают, что движение возникло не против чего-то, а как ответ на изменившиеся реалии эстонского общества, которое отходит от привычек прошлого.
“Мир изменился, и горожанин изменился - он больше не пассивный объект, который раз в четыре года голосует и больше не интересуется, что происходит в управлении городом. Тенденция такова, что современный гражданин думает, принимает ответственность и действует. И инициатива #myNarva2024, как и многие другие проекты, которые возникли в городе за последние годы, - еще одно подтверждение этому. Люди учатся влиять на свое будущее, и городским властям стоит порадоваться и научиться сотрудничать,” - подтверждает эту мысль Валерия Лаврова, представитель движения #myNarva2024.
Вовлечение в столь масштабный процесс не может быть хаотичным и требует определённого понимания ситуации. Так силами активистов #myNarva2024 был составлен список часто возникающих вопросов о Культурной столице с подробными ответами на них.
Больше информации о движении #myNarva2024 можно получить в группе в Фейсбуке.
Текст обращения к городским властям и возможность поставить электронную подпись находится здесь.
Также подпись можно поставить на бумаге в торговых центрах Астри и Фама, в Нарвском Колледже Тартуского Университета и театральном центре Vaba Lava.