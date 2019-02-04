myNarva2024: “Культурная битва за культурную столицу”

Вовлечение в столь масштабный процесс не может быть хаотичным и требует определённого понимания ситуации. Так силами активистов #myNarva2024 был составлен список часто возникающих вопросов о Культурной столице с подробными ответами на них.

Больше информации о движении #myNarva2024 можно получить в группе в Фейсбуке.

Текст обращения к городским властям и возможность поставить электронную подпись находится здесь.

Также подпись можно поставить на бумаге в торговых центрах Астри и Фама, в Нарвском Колледже Тартуского Университета и театральном центре Vaba Lava.