Пьяная компания напала на полицейских

В ночь на 2 февраля полиция получила вызов в квартиру на улице Ляэне в Тарту, где между владельцем квартиры и пришедшими к нему гостями вспыхнула ссора.

Отреагировавшие на вызов полицейские приказали посторонним покинуть квартиру, после чего люди стали выходить из дома.

Перед многоквартирным домом трое пьяных мужчин, покинувших квартиру, стали агрессивными в отношении полицейских и напали на них. Полицейские пустили в ход газ и электрошокер, после чего все трое нападавших были задержаны и доставлены в арестный дом.