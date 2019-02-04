Пн, 4.02.2019
"Весь гламур не должен быть в Таллинне. Гламур может жить здесь, в Ида-Вирумаа". Женя Фокин

Пьяная компания напала на полицейских

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Полицейский. Фото иллюстративное.

ФОТО: Eero Vabamägi

В Тарту пьяная компания совершила нападение на отреагировавших на вызов полицейских.

В ночь на 2 февраля полиция получила вызов в квартиру на улице Ляэне в Тарту, где между владельцем квартиры и пришедшими к нему гостями вспыхнула ссора.

Отреагировавшие на вызов полицейские приказали посторонним покинуть квартиру, после чего люди стали выходить из дома.

Перед многоквартирным домом трое пьяных мужчин, покинувших квартиру, стали агрессивными в отношении полицейских и напали на них. Полицейские пустили в ход газ и электрошокер, после чего все трое нападавших были задержаны и доставлены в арестный дом.

После проверки здоровья жертвы нападения смогли продолжить выполнять свои служебные обязанности.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ