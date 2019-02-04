Шмигун-Вяхи возвращается на лыжню

В рамках Тартуского лыжного марафона состоится и эстафетный марафон, на который уже зарегистрировано более 80 участников. Шмигун пробежит отрезок в 16 километров между Эльва и Пала в составе лыжной команды одной из политических партий Эстонии, от которой Шмигун-Вяхи выдвинута кандидатом в нардепы.

Как заявила в интервью Postimees сама спортсменка, этот старт - первый с 2010 года, но желание соревноваться никуда не пропало. По словам Шмигун, эстафетный марафон на данный момент - самое подходящее соревнование: "Пока я не чувствую, что готова пробежать полный Тартуский марафон. Может быть потом, когда форма позволит, а сейчас я просто хочу с новыми коллегами поработать в новых условиях".