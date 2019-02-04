Воздух на борту самолетов British Airways может быть опасен для жизни и здоровья

Кампания началась после того, как один из бортов British Airways вернулся в пункт вылета из-за ядовитого запаха, бортпроводники тогда просили пассажиров надеть маски. Самим членам экипажа по прилете понадобилась врачебная помощь. Данный случай не является первым и единственным. Как объясняют специалисты, запах появляется из-за загрязнения воздуха токсичными парами, которые являются побочными продуктами работы двигателей, пишет turizm.ru.

Эксперты полагают, что именно загрязненный воздух становится причиной аэротоксичного синдрома. Его симптомы — тошнота и головокружение. Синдром может быть опасен для жизни. В настоящее время Unite пытается заставить специалистов отрасли изучить угрозу токсичного воздуха и оценить риски для жизни людей.

Заместитель генерального секретаря британского профсоюза Говард Беккет заявил, что нельзя недооценивать угрозу и пытаться манипулировать официальной статистикой с целью скрыть проблему в отрасли.

Unite также призвал дополнительно исследовать тела погибших предположительно от характерных симптомов. Представители British Airways отметили, что они никогда не будут эксплуатировать самолет, если имеется угроза для здоровья и безопасности пассажиров или экипажа. В течение многих лет проводились исследования воздуха в салоне. При этом ни одно из них не показало, что воздействие потенциальных химических веществ в кабине вызывает длительное ухудшение здоровья.