Терпение! Истребители НАТО будут летать в 150 метрах над землей

Самолеты будут летать по всей Эстонии на малых высотах – 152 метра (500 футов). Обещают, что они постараются держаться подальше от населенных пунктов.

Страны-члены НАТО выделяют конкретные участки своего воздушного пространства для проведения учений и тренировочных полетов ВВС. Эстония, Латвия и Литва выделили определенные регионы для проведения полетов на низких высотах. Такие полеты проводятся по согласованию с Летным департаментом и акционерным обществом Lennuliiklusteenindus.

По решению Североатлантического совета, ВВС стран-членов НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы в порядке ротации с 29 марта 2004 года, когда страны Балтии вошли в НАТО. ПВО стран Балтии составляет часть концепции обороны НАТО, цель которой – сберечь ресурсы стран-членов альянса, сообща внося свой вклад в боеспособность.