Посадка невозможна: самолет премьер-министра Эстонии развернули в небе над Ригой

«В этом году работой Балтийского совета министров руководит Латвия, и ее приоритеты - укрепление безопасности, развитие путей и средств регионального сообщения и защита общих интересов в Европейском союзе - одинаково важны для всех нас. Очень жаль, что мне не удалось сегодня встретиться с премьер-министрами Латвии и Литвы и обсудить эти темы. Я извинился за это перед своими коллегами. С премьер-министром Латвии мы сможем обменяться мнениями уже в эту пятницу в Доме Стенбока», - сказал премьер-министр Юри Ратас.