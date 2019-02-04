Вопрос читателя: каким будем мой отпуск, если я устроился на работу в августе прошлого года?

«На предприятии составляется график отпусков, и работодатель попросил внести в него все дни отпуска. Если я поступил на работу 10 августа прошлого года, сколько дней основного отпуска я могу использовать в этом году? Должен ли я добавлять в график все дни отпуска, в том числе те, что остались от прошлого года? Я бы хотел оставить часть отпуска, скажем так, про запас, поскольку я пока не знаю, когда хотел бы отдыхать», - спросил читатель в Трудовой инспекции.
Отвечает руководитель консультационной службы Трудовой инспекции Кайре Саареп:
Работодатель имеет право в начале каждого календарного года составить график отпусков, чтобы он мог планировать работу на то время, когда его подчиненные будут отдыхать. Поэтому в графике отмечаются основной и неиспользованный отпуска. Это означает, что в графике отпусков нужно отметить как основной отпуск за текущий год, так и отпускные дни, не использованные в прошлом году. Если вы не хотите отмечать в графике сразу весь отпуск, об этом нужно договориться с работодателем. Если работодатель не согласен с вашим предложением, то в графике придется указать весь отпуск. По соглашению сторон график отпусков можно менять и в середине года. Согласно Закону о трудовом договоре, график отпусков нужно составить самое позднее к 31 марта.
Если вы поступили на работу 10 августа 2018 года и основной отпуск не использовали, то в 2019 году мы можете отдыхать 11 дней за 2018 год (формула следующая: 28 (выработанные дни отпуска за календарный год)/365 х 144 (количество календарных дней с 10 августа по 31 декабря) = 11,04. И 28 календарных дней за 2019 год. То есть, итого получится 39 календарных дней. Если вам назначена частичная или полностью отсутствующая работоспособность, то в 2019 году у вас есть право отдыхать соответственно 14 (35 / 365 х 144 = 13,81) календарных дней за 2018 год + 35 календарных дней за 2019 год = 59 календарных дней.