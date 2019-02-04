Вопрос читателя: каким будет мой отпуск, если я устроился на работу в августе прошлого года?

Работодатель имеет право в начале каждого календарного года составить график отпусков, чтобы он мог планировать работу на то время, когда его подчиненные будут отдыхать. Поэтому в графике отмечаются основной и неиспользованный отпуска. Это означает, что в графике отпусков нужно отметить как основной отпуск за текущий год, так и отпускные дни, не использованные в прошлом году. Если вы не хотите отмечать в графике сразу весь отпуск, об этом нужно договориться с работодателем. Если работодатель не согласен с вашим предложением, то в графике придется указать весь отпуск. По соглашению сторон график отпусков можно менять и в середине года. Согласно Закону о трудовом договоре, график отпусков нужно составить самое позднее к 31 марта.