Таллиннский серийный насильник выходит на свободу: будут ли за ним следить?

В понедельник суд рассматривал необходимость применить к 40-летнему Песуру контроль за поведением после его освобождения. Заключенный присутствовал на заседании посредством видеомоста. Суд примет решение 11 февраля, сказала BNS пресс-секретарь Харьюского уездного суда Вийвика Сиплане.

Обвинительный приговор и назначенное наказание окончательно вступили в силу в сентябре 2013 года, поскольку Государственный суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу адвоката Песура. В конце января 2013 года Харьюский уездный суд приговорил Песура, обвиненного в изнасиловании четырех женщин, к восьми годам лишения свободы. На самом деле суд назначил ему наказание в виде 12 лет тюрьмы, но, поскольку дело рассматривали в порядке упрощенного производства, от наказания была отнята треть и срок сократился до восьми лет. Срок отбытия наказания Песура начал исчисляться с 18 марта 2011 года, поскольку именно в этот день он был задержан и суд санкционировал его арест.

Для защиты частной жизни жертв суд над Песуром проходил за закрытыми дверями.