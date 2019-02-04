Таллиннский серийный насильник выходит на свободу: будут ли за ним следить?

Харьюский уездный суд обдумывает применение после отбытия им наказания к Ээро Песуру, который был признан виновным в изнасиловании четырех женщин и в марте выйдет на свободу, контроль за поведением.
В понедельник суд рассматривал необходимость применить к 40-летнему Песуру контроль за поведением после его освобождения. Заключенный присутствовал на заседании посредством видеомоста. Суд примет решение 11 февраля, сказала BNS пресс-секретарь Харьюского уездного суда Вийвика Сиплане.
Обвинительный приговор и назначенное наказание окончательно вступили в силу в сентябре 2013 года, поскольку Государственный суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу адвоката Песура. В конце января 2013 года Харьюский уездный суд приговорил Песура, обвиненного в изнасиловании четырех женщин, к восьми годам лишения свободы. На самом деле суд назначил ему наказание в виде 12 лет тюрьмы, но, поскольку дело рассматривали в порядке упрощенного производства, от наказания была отнята треть и срок сократился до восьми лет. Срок отбытия наказания Песура начал исчисляться с 18 марта 2011 года, поскольку именно в этот день он был задержан и суд санкционировал его арест.
Для защиты частной жизни жертв суд над Песуром проходил за закрытыми дверями.
Согласно обвинению, в период с 2009 по 2011 годы Ээро Песур изнасиловал в Таллинне и в Харьюмаа четырех женщин. Песур признал себя виновным в изнасиловании женщины 22 января 2011 года на железнодорожной станции Пяэскюла и 18 марта того же года - на улице Суур-Америка, но отрицал свою причастность к изнасилованиям 28 мая 2009 года в волости Раэ в деревне Пеэтри и 18 марта 2011 года в центре Таллинна возле кинотеатра «Космос».