YouTube планируют лишить популярной функции

Однако порой объективность таких оценок оказывается под вопросом — особенно если речь идет о преднамеренной накрутке. С этим явлением владельцы популярного сервиса решили начать активную борьбу — пусть и весьма спорными методами, пишет 4pda.ru.

Руководство хостинга осведомлено о возможности злоупотребления кнопкой «дизлайк» и собирается принять меры по борьбе с накруткой отрицательного рейтинга видеороликов. Об этом заявил в своем видеообращении директор по управлению проектами YouTube Том Люнг. Он сообщил, что сервис рассматривает несколько вариантов решения проблемы: отключение только негативных оценок, требование обосновать нажатие соответствующей кнопки или отказ от публичного отображения цифр рейтинга.

Люнг признал, что каждый из этих подходов не обходится без своих недостатков. Запрос объяснения плохой оценки будет отнимать лишнее время у пользователей, а удаление кнопки «палец вниз» не выглядит демократичным решением. Один из приемлемых вариантов, по его мнению — дать возможность отключения дизлайков под видео самим владельцам YouTube-каналов.

Одной из жертв «плохой кармы» стал и сам видеохостинг, последний ежегодный ролик которого под названием YouTube Rewind собрал свыше 15 миллионов дизлайков. Всплеск неприязни, по мнению руководства сервиса, не обязательно «убивает» опубликованное видео, но может уменьшить количество рекомендаций и ограничить количество просмотров. Если YouTube не изменит сложившуюся ситуацию, это может привести к оттоку создателей контента, обеспокоенных возможным падением аудитории.