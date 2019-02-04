Фото: вблизи Тарту в аварию попали четыре машины

Сегодня, 4 февраля, около 7:30 в центр тревоги сообщили о ДТП в деревне Эрала в Тартумаа, где на шоссе Тарту-Йыгева автомобиль Volkswagen врезался в ехавший впереди грузовик с прицепом.
В результате столкновения легковой автомобиль выбросило на встречную полосу. Некоторое время спустя, когда аварийные транспортные средства еще оставались на дороге, из Йыгева в сторону Тарту двигались легковые автомобили Ford и Chrysler, передает Tartu Postimees.
Их водители заметили произошедшее ДТП настолько поздно, что во избежание столкновения успели лишь вывернуть в снежные завалы у обочины. Пострадавших в этих авариях нет, водители были трезвы и имели водительские права.
Учитывая нынешние дорожные и погодные условия, полиция просит водителей быть внимательными. Выбирайте подходящую скорость, сохраняйте достаточную дистанцию и избегайте резких маневров и обгонов.