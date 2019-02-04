Пн, 4.02.2019
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  • Фото: вблизи Тарту в аварию попали четыре машины

Фото: вблизи Тарту в аварию попали четыре машины

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ДТП на шоссе Тарту-Йыгева.

ФОТО: Sille Annuk

Сегодня, 4 февраля, около 7:30 в центр тревоги сообщили о ДТП в деревне Эрала в Тартумаа, где на шоссе Тарту-Йыгева автомобиль Volkswagen врезался в ехавший впереди грузовик с прицепом.

В результате столкновения легковой автомобиль выбросило на встречную полосу. Некоторое время спустя, когда аварийные транспортные средства еще оставались на дороге, из Йыгева в сторону Тарту двигались легковые автомобили Ford и Chrysler, передает Tartu Postimees.

Их водители заметили произошедшее ДТП настолько поздно, что во избежание столкновения успели лишь вывернуть в снежные завалы у обочины. Пострадавших в этих авариях нет, водители были трезвы и имели водительские права.

Учитывая нынешние дорожные и погодные условия, полиция просит водителей быть внимательными. Выбирайте подходящую скорость, сохраняйте достаточную дистанцию и избегайте резких маневров и обгонов.

Попавшему в аварию автомобилю Volkswagen Passat потребовался буксир.

ФОТО: SILLE ANNUK 

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