Фото: вблизи Тарту в аварию попали четыре машины

В результате столкновения легковой автомобиль выбросило на встречную полосу. Некоторое время спустя, когда аварийные транспортные средства еще оставались на дороге, из Йыгева в сторону Тарту двигались легковые автомобили Ford и Chrysler, передает Tartu Postimees.

Их водители заметили произошедшее ДТП настолько поздно, что во избежание столкновения успели лишь вывернуть в снежные завалы у обочины. Пострадавших в этих авариях нет, водители были трезвы и имели водительские права.

Учитывая нынешние дорожные и погодные условия, полиция просит водителей быть внимательными. Выбирайте подходящую скорость, сохраняйте достаточную дистанцию и избегайте резких маневров и обгонов.