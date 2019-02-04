Вариантов два: где откроется первый магазин IKEA в Эстонии?

Мебельный магазин IKEA пробуют к себе привлечь минимум два конкурента – волость Раэ предлагает недвижимость на кругу Юри, а Йоаким Хелениус хотел бы видеть IKEA в планируемом в Лаагри тороговом центре Gate Tallinn, пишет Äripäev.
Мебельная фирма действует конспиративно – официально подтверждается только интерес когда-то где-то в Эстонии открыть магазин.
Директор торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс сказал Äripäev, что предпочтение будет сделано земле в Юри. «Говоря объективно, перекресток Таллиннской окружной дороги и Тартуского шоссе более привлекательный, чем Пярнуское шоссе», - говорит Пярнитс.
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