Вариантов два: где откроется первый магазин IKEA в Эстонии?

Ikea в прошлом году открыла магазин в Риге.

Мебельный магазин IKEA пробуют к себе привлечь минимум два конкурента – волость Раэ предлагает недвижимость на кругу Юри, а Йоаким Хелениус хотел бы видеть IKEA в планируемом в Лаагри тороговом центре Gate Tallinn, пишет Äripäev.