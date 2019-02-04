Пн, 4.02.2019
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  • Вариантов два: где откроется первый магазин IKEA в Эстонии?

Вариантов два: где откроется первый магазин IKEA в Эстонии?

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Ikea в прошлом году открыла магазин в Риге.

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Мебельный магазин IKEA пробуют к себе привлечь минимум два конкурента – волость Раэ предлагает недвижимость на кругу Юри, а Йоаким Хелениус хотел бы видеть IKEA в планируемом в Лаагри тороговом центре Gate Tallinn, пишет Äripäev.

Мебельная фирма действует конспиративно – официально подтверждается только интерес когда-то где-то в Эстонии открыть магазин.

Директор торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс сказал Äripäev, что предпочтение будет сделано земле в Юри. «Говоря объективно, перекресток Таллиннской окружной дороги и Тартуского шоссе более привлекательный, чем Пярнуское шоссе», - говорит Пярнитс.

Подробнее читайте на портале Äripäev.

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