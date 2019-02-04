В Йыхви построят казарму на 300 человек

«Самый важная часть национальной обороны Эстонии, - это, безусловно, хорошо обученные призывники; для нас как строителей это большая честь – внести свой вклад в то, чтобы условия службы наших военнообязанных были максимально хорошими и способствовали обучению. Высококачественная инфраструктура должна быть подспорьем для цели государства, заключающейся в том, чтобы повысить потенциал Сил обороны и качество их подготовки», – сказал член правления компании Nordecon AS Андо Воогма.

«Компания Nordecon ранее построила в Тапаском военном городке несколько объектов, в том числе и четыре казармы. Несомненно, мы сможем использовать эти предыдущие опыт и знания при строительстве договорных объектов в Йыхвиском военном городке, поскольку казарма в Йыхви точно такая же, как и в Тапаском военном городке», - добавил он.