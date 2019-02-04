В Йыхви построят казарму на 300 человек

Nordecon AS и Государственный центр оборонных инвестиций заключили договор о работах по проектированию и строительству казармы в Йыхвиском военном городке. Строительные работы включают в себя также и работы по проектированию и строительству слаботочных систем, работы по реконструкции штабного здания и работы по усовершенствованию палаточного городка в Сиргала. Стоимость договора составляет 4,6 миллиона евро, причем к цене добавляется налог с оборота.
«Самый важная часть национальной обороны Эстонии, - это, безусловно, хорошо обученные призывники; для нас как строителей это большая честь – внести свой вклад в то, чтобы условия службы наших военнообязанных были максимально хорошими и способствовали обучению. Высококачественная инфраструктура должна быть подспорьем для цели государства, заключающейся в том, чтобы повысить потенциал Сил обороны и качество их подготовки», – сказал член правления компании Nordecon AS Андо Воогма.
«Компания Nordecon ранее построила в Тапаском военном городке несколько объектов, в том числе и четыре казармы. Несомненно, мы сможем использовать эти предыдущие опыт и знания при строительстве договорных объектов в Йыхвиском военном городке, поскольку казарма в Йыхви точно такая же, как и в Тапаском военном городке», - добавил он.
Работы, выполняемые по договору, начнутся в Йыхвиском военном городке в феврале 2019 года и завершатся в мае 2020 года. Компания Nordecon в 2016 году построила в Йыхвиском военном городке стрелковые тиры для Вируского пехотного батальона.