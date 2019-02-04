Картина дня: серийный насильник выходит из тюрьмы, проблема с самолетом Ратаса и пожар в Москве

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями понедельника.
Таллиннский серийный насильник выходит на свободу: будут ли за ним следить?
Харьюский уездный суд обдумывает применение после отбытия им наказания к Ээро Песуру, который был признан виновным в изнасиловании четырех женщин и в марте выйдет на свободу, контроль за поведением. Читайте далее...
Будни тюремного охранника: дебоширы и угрозы убийством
Если эстонское общество год от года становится все безопаснее, то ситуация в тюрьмах лишь ухудшается. Преступления за решеткой совершаются практически каждый день и нередко потерпевшими оказываются тюремные охранники. Читайте далее...
Посадка невозможна: самолет премьер-министра Эстонии развернули в небе над Ригой
Самолет премьер-министра Юри Ратаса и сопровождающей его делегации из-за погодных условий не смог приземлиться в Риге и повернул обратно в Таллинн. Премьер-министр летел на встречу Балтийского совета министров на самолете Департамента полиции и погранохраны. Читайте далее...
"Мягкая сила Путина": Рейнсалу требует отменить "Тотальный диктант"
«Это не та новость, которой стоит радоваться, и она вовсе не так невинна, как можно было бы ожидать от классического занятия чистотой русского языка», - так прокомментировал в своем Facebook министр юстиции Урмас Рейнсалу сообщение о том, что Таллинн в 2019 году станет столицей образовательной акции «Тотальный диктант». Читайте далее...
Мадуро отклонил ультиматум стран ЕС о новых выборах в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро не исключает, что в результате политического кризиса в Венесуэле вспыхнет гражданская война. "Все зависит от градуса сумасшествия и агрессивности северной империи и ее западных союзников", - заявил он в интервью испанскому телеканалу La Sexta, вышедшему в эфир в воскресенье, 3 февраля. Читайте далее...
Выявлена новая причина развития особо опасного рака
Ученые Национального университета Сингапура выяснили, что наночастицы, которыми загрязнены продукты питания, пищевые добавки, бытовые вещества и лекарства, могут способствовать развитию особо опасной формы рака. Читайте далее...
Семь человек погибло при пожаре в историческом доме на Никитском бульваре в центре Москвы
Семь человек погибли при пожаре в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на правоохранительные органы. По предварительным данным, среди погибших - мужчина, три женщины и один мальчик. Осмотр места происшествия продолжается. Читайте далее...
В центрах для беженцев находятся почти 50 человек
По состоянию на начало января в центрах для беженцев Вао и Вягева жили в общей сложности 47 человек. Читайте далее...
В Luminor грядут крупные сокращения
Банк Luminor в этом году сократит в трех странах Балтии работников всех уровней, включая руководство: будут сокращены 130 человек в Эстонии, 250 человек в Латвии и 420 человек в Литве. Сейчас в штате банка в трех странах Балтии числится около 3000 человек. Читайте далее...
Пожарные тушили дом, соседи возмутились
Спасатели, тушившие горевший дом в дачном районе Валга, выкачали из пруда во дворе соседей всю воду. Узнав, что это проблема, от журналистов, они снова заполнили водой пруд, в котором раньше водилась ценная рыба. Читайте далее...
Под Тарту грузовик вылетел с дороги, водитель погиб
Сегодня около 9.40 неподалеку от Тарту вылетел с дороги грузовик DAF, за рулем которого находился 55-летний водитель. Читайте далее...
Бизнесмен Оливер Крууда не признал себя виновным в налоговых преступлениях
В понедельник, 4 февраля, в Харьюском уездном суде начался процесс по делу бывшего молочного короля Оливера Крууда и его компаньонов, обвиняемых в налоговом мошенничестве. Читайте далее...
Вариантов два: где откроется первый магазин IKEA в Эстонии?
Мебельный магазин IKEA пробуют к себе привлечь минимум два конкурента – волость Раэ предлагает недвижимость на кругу Юри, а Йоаким Хелениус хотел бы видеть IKEA в планируемом в Лаагри тороговом центре Gate Tallinn. Читайте далее...
Ветеринарно-пищевой департамент: цеолиты, содержащиеся в новом «чудо-лекарстве», запрещены в ЕС
В пятницу Postimees рассказал о том, что вместо разоблаченного недавно MMS в Эстонии появилось новое вещество Advanced TRS, которое рекламируют как чудо-лекарство. Однако содержащийся в его составе цеолит клиноптилолид запрещен к употреблению на территории всего Европейского союза. Читайте далее...
Деньги на Культурную столицу Европы: мэр Нарвы резко критикует назначивших его депутатов
Утром 4 февраля городская управа Нарвы получила 962 подписи нарвитян, которые требуют от властей выделить адекватную сумму на участие Нарвы во втором этапе конкурса на титул Культурной столицы Европы 2024 года. При принятии годового бюджета депутаты значительно урезали финансирование этого проекта, который инициаторы называют шансом для города совершить прыжок в развитии. Читайте далее...
Видео: задержаны российские туристы, жонглировавшие шестимесячным ребенком
Полиция арестовала российских туристов, жонглировавших своим ребенком во время уличного шоу в Куала-Лумпуре. Читайте далее...
В Эстонии родители мало интересуются, чем дети занимаются в интернете
По данным опроса, проведенного консультационным советом Telia по вопросам детей, всего треть живущих в Эстонии детей ощущают, что взрослые поддерживают их интересы, связанные с интернетом, и интересуются их онлайн-хобби. Читайте далее...
Полиция ищет очевидцев произошедшего на парковке ДТП
3 февраля между 18.00 и 18.40 в Йыгева на парковке Центра культуры по улице Сауна произошло ДТП. Читайте далее...
Миксер: Эстония признает Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы
Эстония признает спикера Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом Боливарианской республики. Об этом в понедельник сообщил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер. Читайте далее...
Эксперт: эстонские органы безопасности используют уязвимые китайские камеры
Эстонские госучреждения, в том числе отвечающие за безопасность, используют тысячи дешевых камер наблюдения, использование которых правительство США запретило в связи с пробелами в безопасности, обнаруженными уязвимостями и связями с китайским правительством, отмечает эксперт по безопасности Валло Пыльдма в Postimees. Читайте далее...
Январь на дорогах в Ида-Вирумаа: пять ДТП, один погибший и четверо пострадавших
Сложные зимние погодные условия и скользкие дороги обернулись для многих водителей выездами с дороги и ДТП различной степени тяжести. В январе в Ида-Вирумаа, то есть на территориях, обслуживаемых Йыхвиским и Нарвским отделениями полиции, произошло пять ДТП, в которых пострадали люди. Читайте далее...
Юри Пихла в горсобрании заменит Эрки Сависаар
Таллинская городская избирательная комиссия в связи со смертью Юри Пихла назначила замещающим его депутатом городского собрания Эрки Сависаара. Читайте далее...
Непригодная для еды говядина из Польши попала в Эстонии и на третье предприятие
Польское холодильное предприятие продало оптовому продавцу в Эстонии, фирме VKL Expert OÜ более 90 килограммов говядины, признанной непригодной для употребления в пищу. Об этом в понедельник BNS сообщила пресс-служба Ветеринарно-пищевого департамента Эстонии, отметив, что польские коллеги информировали их об этой сделке. Читайте далее...
Более 10 000 евро компенсации: оскандалившаяся Рандъярв покидает Рийгикогу в надежде получить новую должность
Правление Рийгикогу решило, что в связи с отставкой члена Рийгикогу Лайне Рандъярв ее полномочия закончатся 5 февраля. В качестве компенсации Рандъярв выплатят почти 10 500 евро. Читайте далее...
Эксперт по радиации: захоронение радиоактивных отходов в порту Силламяэ - это хорошая идея
Департамент окружающей среды до сих пор не разрешил смешать оставшиеся в Силламяэ радиоактивные отходы предприятия Silmet со сланцевой золой и использовать эту смесь для строительства новых причалов местного порта по экономическим причинам. С точки зрения безопасности, уверены в департаменте, это хорошее решение. Читайте далее...
Более 200 км/ч: водитель устроил безумные гонки на дороге и попался в руки полиции
В прошлое воскресенье недалеко от Пярну полиция заметила водителя, который мчался по шоссе на скорости более 200 км/ч. Читайте далее...
Десятки нарушителей и штрафы: жители таллиннского района массово нарушили запрет
Сегодняшний рейд в Пыхья-Таллинне показал, что местные жители не заботятся о средствах передвижения и паркуются прямо на запрещенных территориях. Что хуже всего, парковка в запрещенных местах привела к тому, что машины для уборки снега не могут делать свою работу, и из-за этого ситуация на улицах, ставших узкими из-за неубранного снега, становится еще хуже. Читайте далее...
"Я сделаю так, что ты потеряешь работу": каждое пятое обращение в Трудовую инспекцию оказывается ложью
Поступившая в Трудовую инспекцию жалоба, в которой говорилось, что сотрудники тартуской фирмы по ремонту автомобилей во время работы употребляли алкоголь, оказалось ложью. Более того, это сообщение оказалось злонамеренной клеветой, целью которой было лишить работы одного из сотрудников. Читайте далее...
В ограблении ювелирного магазина в Амстердаме подозревают уроженца Эстонии
Полиция Германии задержала уроженца Эстонии, которого подозревают в ограблении ювелирного магазина в Амстердаме и в похищении часов на общую сумму в 125 000 евро. Читайте далее...
У российских туристов за месяц изъяли три центнера санкционки из Эстонии и Финляндии
В первый месяц 2019 года у туристов после шопинга в зарубежных супермаркетах изъяли почти 300 тонн продукции животного происхождения, сообщает 4 февраля Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Читайте далее...
"Туркменским авиалиниям" запретили летать в ЕС. Пострадали тысячи пассажиров
Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) запретило авиакомпании "Туркменские авиалинии" летать в Евросоюз. Регулятор проводит проверку самолетов компании на соответствие стандартам безопасности. Читайте далее...