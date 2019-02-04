Картина дня: серийный насильник выходит из тюрьмы, проблема с самолетом Ратаса и пожар в Москве

Таллиннский серийный насильник выходит на свободу: будут ли за ним следить?

Харьюский уездный суд обдумывает применение после отбытия им наказания к Ээро Песуру, который был признан виновным в изнасиловании четырех женщин и в марте выйдет на свободу, контроль за поведением. Читайте далее...

Будни тюремного охранника: дебоширы и угрозы убийством

Если эстонское общество год от года становится все безопаснее, то ситуация в тюрьмах лишь ухудшается. Преступления за решеткой совершаются практически каждый день и нередко потерпевшими оказываются тюремные охранники. Читайте далее...

Посадка невозможна: самолет премьер-министра Эстонии развернули в небе над Ригой

Самолет премьер-министра Юри Ратаса и сопровождающей его делегации из-за погодных условий не смог приземлиться в Риге и повернул обратно в Таллинн. Премьер-министр летел на встречу Балтийского совета министров на самолете Департамента полиции и погранохраны. Читайте далее...

"Мягкая сила Путина": Рейнсалу требует отменить "Тотальный диктант"

«Это не та новость, которой стоит радоваться, и она вовсе не так невинна, как можно было бы ожидать от классического занятия чистотой русского языка», - так прокомментировал в своем Facebook министр юстиции Урмас Рейнсалу сообщение о том, что Таллинн в 2019 году станет столицей образовательной акции «Тотальный диктант». Читайте далее...

Мадуро отклонил ультиматум стран ЕС о новых выборах в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро не исключает, что в результате политического кризиса в Венесуэле вспыхнет гражданская война. "Все зависит от градуса сумасшествия и агрессивности северной империи и ее западных союзников", - заявил он в интервью испанскому телеканалу La Sexta, вышедшему в эфир в воскресенье, 3 февраля. Читайте далее...

Выявлена новая причина развития особо опасного рака

Ученые Национального университета Сингапура выяснили, что наночастицы, которыми загрязнены продукты питания, пищевые добавки, бытовые вещества и лекарства, могут способствовать развитию особо опасной формы рака. Читайте далее...

Семь человек погибло при пожаре в историческом доме на Никитском бульваре в центре Москвы

Семь человек погибли при пожаре в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на правоохранительные органы. По предварительным данным, среди погибших - мужчина, три женщины и один мальчик. Осмотр места происшествия продолжается. Читайте далее...

В центрах для беженцев находятся почти 50 человек

По состоянию на начало января в центрах для беженцев Вао и Вягева жили в общей сложности 47 человек. Читайте далее...

В Luminor грядут крупные сокращения

Банк Luminor в этом году сократит в трех странах Балтии работников всех уровней, включая руководство: будут сокращены 130 человек в Эстонии, 250 человек в Латвии и 420 человек в Литве. Сейчас в штате банка в трех странах Балтии числится около 3000 человек. Читайте далее...

Пожарные тушили дом, соседи возмутились