Мужчина напал на свою жену и нанес ей телесные повреждения

На выходных в полицию сообщили о трех случаях домашнего насилия, в ходе которых мужчины поднимали руку на женщин, передает Pärnu Postimees.
В Пярну 45-летний мужчина напал на свою мать и причинил ей физическую боль. Полиция задержала мужчину.
Другой 30-летний мужчину в Пярну напал на свою жену, чем причин ей физическую боль и телесные повреждения.
В волости Тори между 59-летний мужчиной и его 47-летней спутницей жизни вспыхнула ссора. Ссора переросла в драку, в ходе которой оба получили телесные повреждения.
По факту всех случаев домашнего насилия были возбуждены уголовные дела по статье, предусматривающей ненадлежащее физическое обращение.