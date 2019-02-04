Мужчина напал на свою жену и нанес ей телесные повреждения

В Пярну 45-летний мужчина напал на свою мать и причинил ей физическую боль. Полиция задержала мужчину.

Другой 30-летний мужчину в Пярну напал на свою жену, чем причин ей физическую боль и телесные повреждения.

В волости Тори между 59-летний мужчиной и его 47-летней спутницей жизни вспыхнула ссора. Ссора переросла в драку, в ходе которой оба получили телесные повреждения.