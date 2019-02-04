Пн, 4.02.2019
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  • Мужчина напал на свою жену и нанес ей телесные повреждения

Мужчина напал на свою жену и нанес ей телесные повреждения

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Насилие. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

На выходных в полицию сообщили о трех случаях домашнего насилия, в ходе которых мужчины поднимали руку на женщин, передает Pärnu Postimees.

В Пярну 45-летний мужчина напал на свою мать и причинил ей физическую боль. Полиция задержала мужчину.

Другой 30-летний мужчину в Пярну напал на свою жену, чем причин ей физическую боль и телесные повреждения.

В волости Тори между 59-летний мужчиной и его 47-летней спутницей жизни вспыхнула ссора. Ссора переросла в драку, в ходе которой оба получили телесные повреждения.

По факту всех случаев домашнего насилия были возбуждены уголовные дела по статье, предусматривающей ненадлежащее физическое обращение.

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