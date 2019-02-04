Родители продали двухлетнего сына и поделили деньги

Ребенок с восьми месяцев жил у бабушки и дедушки. Во время одного из визитов родители забрали его и в январе 2018 года за плату отдали незнакомой семейной паре для усыновления. Вырученные деньги супруги поделили поровну.

В декабре прошлого года дедушка мальчика навещал сына в тюрьме. Там он узнал, что случилось с внуком. После его жалобы полиция отыскала ребенка у приемных родителей. Тест ДНК подтвердил его родство с дедушкой.

Приемные родители задержаны, а отцу и матери мальчика грозит уголовное наказание. По китайским законам, торговля детьми карается тюремным заключением на срок от пяти до десяти лет, однако известны случаи, когда за это деяние приговаривали к смертной казни.

Мальчика вернули его бабушке и дедушке. «Как они могли быть столь жестоки? — говорит дедушка ребенка о своем сыне и его бывшей жене. — Если им не по карману растить ребенка, его могли бы содержать мы с женой. Как можно было его продать?»