Видео: задержаны российские туристы, жонглировавшие шестимесячным ребенком

Полиция арестовала российских туристов, жонглировавших своим ребенком во время уличного шоу в Куала-Лумпуре, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на портал The Nation.
«В полицию Малайзии попало 1,5-минутное видео, выложенное в Facebook молодыми супругами из России, которые приехали на отдых в Куала-Лумпур. Во время уличного шоу отец взял шестимесячного малыша за ноги и стал размахивать им над головой. В связи с этим россиян разыскали и арестовали», — пишет портал.
Как отмечает издание, россияне в возрасте 27 и 28 лет въехали в страну 1 февраля через Таиланд.