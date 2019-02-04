Видео: задержаны российские туристы, жонглировавшие шестимесячным ребенком

«В полицию Малайзии попало 1,5-минутное видео, выложенное в Facebook молодыми супругами из России, которые приехали на отдых в Куала-Лумпур. Во время уличного шоу отец взял шестимесячного малыша за ноги и стал размахивать им над головой. В связи с этим россиян разыскали и арестовали», — пишет портал.