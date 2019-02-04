Пн, 4.02.2019
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  • Видео: задержаны российские туристы, жонглировавшие шестимесячным ребенком

Видео: задержаны российские туристы, жонглировавшие шестимесячным ребенком

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ФОТО: скриншот

Полиция арестовала российских туристов, жонглировавших своим ребенком во время уличного шоу в Куала-Лумпуре, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на портал The Nation.

«В полицию Малайзии попало 1,5-минутное видео, выложенное в Facebook молодыми супругами из России, которые приехали на отдых в Куала-Лумпур. Во время уличного шоу отец взял шестимесячного малыша за ноги и стал размахивать им над головой. В связи с этим россиян разыскали и арестовали», — пишет портал.

Как отмечает издание, россияне в возрасте 27 и 28 лет въехали в страну 1 февраля через Таиланд.

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