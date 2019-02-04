Деньги на Культурную столицу Европы: мэр Нарвы резко критикует назначивших его депутатов

Сэкономили на будущем

По словам Валерии Лавровой, инициатора этого народного начинания, подписи продолжают поступать, и, видимо, уже к вечеру понедельника их количество перевалит за тысячу.

В 2024 году Культурной столицей Европы станет один из городов Эстонии. Заявки на соответствующий конкурс поступили от Тарту, Нарвы и Курессааре, во второй этап конкурса прошли Тарту и Нарва. На первом этапе заявку от Нарвы готовила таллиннская компания, для участия во втором этапе город также выбирает стороннего организатора. Велика вероятность, что победит та же команда организаторов.

Чтобы добиться титула Культурной столицы организаторам придется разработать огромную культурную программу. Если Нарва победит в конкурсе, в ближайшие годы в городе появятся новые культурные объекты и стартуют новые международные фестивали, которые обещают поток туристов и новые инвестиции.

Однако горсобрание при принятии бюджета урезало сумму на второй этап подготовки с 210 000 до 75 000 евро.

Народная инициатива

По словам городского секретаря Нарвы Антса Лийметса, количество собранных подписей примерно вдвое превышает количество, необходимое для обращения в городской собрание, т.е. 1% от числа избирателей города.

Городская управа планирует выборочно проверить подписи и отправить документ в горсобрание уже в эту среду. У городского собрания будет 3 месяца, чтобы принять решение.

Мэр Нарвы Тармо Таммисте отметил, что по закону народное обращение, набравшее достаточное количество подписей, должно быть рассмотрено на сессии горсобрания, минуя предварительные обсуждения в комиссиях.

“Дальше вопрос этики - когда это случится? - говорит мэр. - На этой сессии, в марте или в апреле - это решит руководство городского собрания. Понятно, что если это будет обсуждаться в апреле, обсуждать уже будет нечего. Каждый день, который уходит - потерянное время”.

По словам городского секретаря Антса Лийметса, депутаты обязаны включить документ в повестку заседания, где они смогут его принять, отклонить или принять со своими поправками. Поправка, которая будет обязательно - это сумма дополнительного финансирования, которая сейчас в обращении горожан не указана. По словам мэра, управа предложит, сколько денег добавить и откуда их взять, но окончательное решение - за депутатами.

Мэр и горсобрание всерьез поссорились?

Мэр обещает поставить под обращением горожан и свою подпись - не как мэр, а как житель Нарвы. По его словам такое масштабное мероприятие как “Культурная столица Европы” поможет предпринимателям города и приостановит отток молодежи.