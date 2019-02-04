Деньги на Культурную столицу Европы: мэр Нарвы резко критикует назначивших его депутатов

Утром 4 февраля городская управа Нарвы получила 962 подписи нарвитян, которые требуют от властей выделить адекватную сумму на участие Нарвы во втором этапе конкурса на титул Культурной столицы Европы 2024 года. При принятии годового бюджета депутаты значительно урезали финансирование этого проекта, который инициаторы называют шансом для города совершить прыжок в развитии.
Сэкономили на будущем
По словам Валерии Лавровой, инициатора этого народного начинания, подписи продолжают поступать, и, видимо, уже к вечеру понедельника их количество перевалит за тысячу.
В 2024 году Культурной столицей Европы станет один из городов Эстонии. Заявки на соответствующий конкурс поступили от Тарту, Нарвы и Курессааре, во второй этап конкурса прошли Тарту и Нарва. На первом этапе заявку от Нарвы готовила таллиннская компания, для участия во втором этапе город также выбирает стороннего организатора. Велика вероятность, что победит та же команда организаторов.
Чтобы добиться титула Культурной столицы организаторам придется разработать огромную культурную программу. Если Нарва победит в конкурсе, в ближайшие годы в городе появятся новые культурные объекты и стартуют новые международные фестивали, которые обещают поток туристов и новые инвестиции.
Однако горсобрание при принятии бюджета урезало сумму на второй этап подготовки с 210 000 до 75 000 евро.
Народная инициатива
По словам городского секретаря Нарвы Антса Лийметса, количество собранных подписей примерно вдвое превышает количество, необходимое для обращения в городской собрание, т.е. 1% от числа избирателей города.
Городская управа планирует выборочно проверить подписи и отправить документ в горсобрание уже в эту среду. У городского собрания будет 3 месяца, чтобы принять решение.
Мэр Нарвы Тармо Таммисте отметил, что по закону народное обращение, набравшее достаточное количество подписей, должно быть рассмотрено на сессии горсобрания, минуя предварительные обсуждения в комиссиях.
“Дальше вопрос этики - когда это случится? - говорит мэр. - На этой сессии, в марте или в апреле - это решит руководство городского собрания. Понятно, что если это будет обсуждаться в апреле, обсуждать уже будет нечего. Каждый день, который уходит - потерянное время”.
По словам городского секретаря Антса Лийметса, депутаты обязаны включить документ в повестку заседания, где они смогут его принять, отклонить или принять со своими поправками. Поправка, которая будет обязательно - это сумма дополнительного финансирования, которая сейчас в обращении горожан не указана. По словам мэра, управа предложит, сколько денег добавить и откуда их взять, но окончательное решение - за депутатами.
Мэр и горсобрание всерьез поссорились?
Мэр обещает поставить под обращением горожан и свою подпись - не как мэр, а как житель Нарвы. По его словам такое масштабное мероприятие как “Культурная столица Европы” поможет предпринимателям города и приостановит отток молодежи.
“Что нужно делать, чтобы молодые не уезжали из города? Конечно, важно заботиться о старшем поколении, но на самом деле сейчас получается так, что, наверное, 90% заботы приходится на то поколение, а на молодежь очень-очень мало, - признал мэр города. - Детская игровая площадка - это одно дело, это для самых маленьких. Но как раз те, кто будет оканчивать гимназию и принимать решение, куда ехать учиться, куда потом приехать работать - вот с ними надо заниматься, у них спрашивать. Надо, чтобы политику делали не 60-летние, а 16-ти, 17-ти, 18-ти летние ребята, которые знают, чего хотят. Они очень продвинутые, очень классные ребята. Я этим занимаюсь, очень плотно занимаюсь. Сейчас не пользоваться этим шансом - это просто тупо!”
Мэр считает, что именно борьба за титул Культурной столицы Европы 2024 года сейчас - самое важное для Нарвы: “Очень важно, как у нас дороги построены. Но это повседневная работа, а здесь - шанс на будущее! Чтобы изменить жизнь в городе, чтобы жить здесь стало интереснее”.
То, что отношения мэра Нарвы и депутатов городского собрания портятся, уже некоторое время было заметно наблюдателям. Но сегодня Тармо Таммисте впервые вступил в публичное противостояние с правящим большинством городского собрания. И эта полемика - заочная. По словам мэра, после Рождества у него практически не было общения с руководством горсобрания. Эту размолвку мэр предпочел не комментировать, предложив вернуться к этому вопросу через пару недель.
Завод предложил помочь деньгами
На прошлой неделе Лариса Шабунова, директор одного из крупнейших промышленных предприятий Нарвы Fortaco Estonia, объявила, что предприятие готово выделить часть недостающей суммы для подготовки заявки Нарвы и помочь со сбором подписей.
Тем не менее, мэр считает, что городским властям было бы нечестно надеяться только на помощь спонсоров, да и в глазах европейской конкурсной комиссии это будет выглядеть странно.
Если Нарва победит во втором туре и завоюет титул Культурной столицы Европы 2024 года, немалые средства на развитие культурных объектов и мероприятий понадобятся и в следующие годы. Государство обещает выделить на развитие города 10 млн., при условии, что город (при помощи спонсоров) вложит столько же. Фактически, без поддержки городского собрания это невозможно.
“Если в Тарту уже есть 500 тысяч на это, если приняты на работу люди, которые только этим и занимаются, то понятно, что у Тарту есть очень большое преимущество”, - признал Тармо Таммисте.
Городские власти не очень хотят?
По словам автора инициативы сбора подписей Валерии Лавровой, недофинансирование - это еще не вся проблема. Коммуникация города с деятелями культуры, добровольцами никак не налажена. Да и вообще, городские власти, что называется “не шевелятся”.
“С октября, когда стало ясно, что мы прошли во второй этап, никаких активных действий не происходит, - говорит она. - Даже в городской газете за все эти месяцы не было ни слова, что мы - в этом процессе. Нет встреч, нет мероприятий, нет какой-то ключевой персоны, к которой можно обратиться со всеми вопросами. Нет до сих пор протокола заседания Комиссии по культуре и спорту, где было принято решение снизить финансирование. К кому идти и кто занимается вопросом? Сейчас это большая коммуникационная дыра!”