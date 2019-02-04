Полиция ищет очевидцев произошедшего на парковке ДТП

Не установленный до сих пор внедорожник темного цвета, врезался в стоявший на парковке Renault Megane и повредил переднее правое крыло автомобиля. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, не дождавшись автовладельца и не оповестив полицию. Он уехал по улице Сауна в сторону Тяхе.