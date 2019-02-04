Пн, 4.02.2019
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  • Полиция ищет очевидцев произошедшего на парковке ДТП

Полиция ищет очевидцев произошедшего на парковке ДТП

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Мигалки полицейской машины. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks

3 февраля между 18.00 и 18.40 в Йыгева на парковке Центра культуры по улице Сауна произошло ДТП.

Не установленный до сих пор внедорожник темного цвета, врезался в стоявший на парковке Renault Megane и повредил переднее правое крыло автомобиля. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, не дождавшись автовладельца и не оповестив полицию. Он уехал по улице Сауна в сторону Тяхе.

Полиция просит всех, у кого есть информация об этом ДТП или о его виновнике, сообщить об этом по электронной почте sulev.jyrgenson@politsei.ee или по номеру местного представителя правоохранительных органов 776 8459.

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