Миксер: Эстония признает Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы

«У народа Венесуэлы есть неотъемлемое право свободно и демократическим путем избрать руководителей своего государства и принимать решения относительно своего будущего, - отметил Миксер в переданном в понедельник BNS пресс-релизе. - Состоявшиеся в мае прошлого года выборы президента Венесуэлы не были свободными и справедливыми, они не соответствовали международным стандартам. Результатам тех выборов доверять нельзя, второй срок пребывания Николаса Мадуро в должности президента незаконен. Венесуэла оказалась в глубоком кризисе, от которого страдает в первую очередь народ Венесуэлы».