Миксер: Эстония признает Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Эстония признает спикера Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом Боливарианской республики. Об этом в понедельник сообщил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер.
«У народа Венесуэлы есть неотъемлемое право свободно и демократическим путем избрать руководителей своего государства и принимать решения относительно своего будущего, - отметил Миксер в переданном в понедельник BNS пресс-релизе. - Состоявшиеся в мае прошлого года выборы президента Венесуэлы не были свободными и справедливыми, они не соответствовали международным стандартам. Результатам тех выборов доверять нельзя, второй срок пребывания Николаса Мадуро в должности президента незаконен. Венесуэла оказалась в глубоком кризисе, от которого страдает в первую очередь народ Венесуэлы».
По словам Миксера, в сложившейся ситуации Эстония, как и многие другие демократические страны, а также в соответствии с заявлением Европейского Союза от 26 января 2019 года признает спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны.
«Мы ждем, что временный президент Гуйадо проведет новые, свободные и справедливые президентские выборы и тем самым откроет путь к мирному выходу из нынешнего кризиса», - подчеркнул министр иностранных дел Эстонии.