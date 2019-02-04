«Прощай, СССР»: в Эстонии начались съемки фильма о временах Советского Союза
В Пярну сегодня можно было переместиться в прошлое - в 1980-е года в Таллиннский порт. Эта обстановка была воссоздана на один день, поскольку начались съемки дебютного художественного фильма Лаури Рандла «Прощай, СССР».
Идея картины пришла Рандлу около десяти лет назад, когда он поступал в кинематографическую школу, сообщает Pärnu Postimees. «Необходимо было написать на А4 о своей жизни и сделать это кинематографично», - рассказывает он. Далее он стал развивать этот рассказ и теперь, спустя десять лет, он превратился в фильм.
«Прощай, СССР» - история о взрослении Йоханнеса, который родился недоношенным у матери-одиночки и рос у бабушки и дедушки в 1980-х годах в Эстонии. Предприимчивый Йоханнес был одиноким и отличался от других, пока в десять лет с ним не приключилась первая любовь. В то же время развалился Советский Союз.
Фильм должен выйти в кинотеатрах в конце года.
Смотрите галерею!